O Romeo Box Office: घिसट-घिसटकर भी इस आंकड़े को छू नहीं बन पाएगी Shahid Kapoor की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई दुर्गति

O Romeo Box Office Collection: तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को इस समय फिल्म द केरल स्टोरी 2 और अस्सी जैसी फिल्में कड़ी टक्कर दे रही हैं. इसी बीच फिल्म ओ रोमियो की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 12, 2026 8:08 AM IST

'ओ रोमियो' ने कितने का कलेक्शन किया?

O Romeo Box Office Collection Day 27: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अस्सी और फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) ने धमाल मचा रखा है. ऐसे में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri)की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. रिलीज के 25 दिन बीत जाने के बाद भी ये फिल्म अपनी पकड़ बनाए हुए है. हालांकि कमाई के मामले में ओ रोमियो की हालत थोड़ी खराब हो चुकी है. ओ रोमियो की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. अगर टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ओ रोमियो ने अब तक 83.25 Cr रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. वहीं इस फिल्म ने 70.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कमाया है. अब भी इस फिल्म के देशभर के करीब 63,048 शोज दिखाए जा रहे हैं. ओ रोमियो ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 12.65 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए, चौथे दिन 4.85 रुपए, पांचवें दिन 5.35 करोड़ रुपए, छठे दिन 3.65 करोड़ छापे थे. ओ रोमियो ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए, आठवें दिन 2.15 करोड़ रुपए, नवें दिन 3.4 करोड़ रुपए, दसवें दिन 3.15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया.

ओ रोमियो ने किया इतने का बिजनेस

जिसके बाद ग्याहरवें दिन फिल्म ओ रोमियो ने 1.6 करोड़ रुपए, बाहरवें दिन 1.65 करोड़ रुपए, तेहरवें दिन 1.25 करोड़ रुपए, चौदहवें दिन 1.25 करोड़ रुपए, पंद्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए छापे हैं. वहीं सोहलवें दिन 1.3 करोड़ रुपए, सत्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए, उन्नीसवें दिन 9 लाख रुपए, 20वें दिन 85 लाख, इक्कीसवें दिन 65 लाख रुपए, बाइसवें दिन 45 लाख रुपए इस फिल्म की कमाई रही है. चौबीसवें दिन इस फिल्म ने 65 लाख रुपए कमाए थे. हालांकि पच्चीसवां दिन आते ही फिल्म की कमाई गिर गई, पच्चीसवें दिन इस फिल्म ने केवल 35 लाख रुपए ही कमाए.

ओ रोमियो का क्या होगा अंजाम

समय के साथ ओ रोमियो की हालत खराब हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया में ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी. ऐसे में ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाएगी. हालांकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन में ओ रोमियो पहले ही 100 करोड़ रुपए छाप चुकी है. धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद ओ रोमियो की हालत और खराब होने वाली है. अब तो वीकेंड का भी ओ रोमियो को फायदा नहीं दिख रहा है. यही वजह है जो ओ रोमियो को लेकर तरह तरह की बातें क जा रही हैं. 19मार्च को धुरंधर 2 रिलीज हो रही है. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Entertainment News O Romeo Shahid Kapoor Triptii Dimri