O Romeo Box Office: रिलीज के 28वें दिन Shahid Kapoor की फिल्म फिर भरी हुंकार, बॉक्स ऑफिस पर छापे इतने नोट

O Romeo Box Office Collection: तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को रिलीज हुए 28 दिन का समय हो चुका है. कितना समय होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 13, 2026 7:14 AM IST

O Romeo Box Office Collection Day 28: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को रिलीज हुए एक महीना होने को है. 18 दिन बीत जाने के बाद भी ये फिल्म फैंस के बीच छाई हुई है. अब भी ये फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमाघर जा रहे हैं. यही वजह है कि अब भी ओ रोमियो फिल्म अस्सी और फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) को कड़ी टक्कर दे रही है. रिलीज के 28वें दिन ओ रोमियो न केवल 28 लाख रुपए का बिजनेस किया है. हालांकि इस फिल्म की कमाई में 28वें दिन 7.7 प्रतिशत बढ़ोतरी देखने को मिली. ऐसे में तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 3.10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. शाहिद कपूर की इस फिल्म के देशभर के करीब 63,048 शोज दिखाए जा रहे हैं. आपको बता दें कि ओ रोमियो ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 12.65 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए कमाए थे. जिसके बाद इस फिल्म ने चौथे दिन 4.85 रुपए, पांचवें दिन 5.35 करोड़ रुपए, छठे दिन 3.65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. सातवें दिन ओर रोमियो ने 3.1 करोड़ रुपए छापे हैं.

गिरता चला जा रहा है ओ रोमियो का कलेक्शन

जिसके बाद इस फिल्म का आठवें दिन 2.15 करोड़ रुपए, नवें दिन 3.4 करोड़ रुपए, दसवें दिन 3.15 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ. ग्याहरवें दिन फिल्म ओ रोमियो ने 1.6 करोड़ रुपए, बाहरवें दिन 1.65 करोड़ रुपए, तेहरवें दिन 1.25 करोड़ रुपए, चौदहवें दिन 1.25 करोड़ रुपए कमाए हैं. फिल्म ने पंद्रहवें, दिन 1.15 करोड़ रुपए, सोहलवें दिन 1.3 करोड़ रुपए, सत्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए, उन्नीसवें दिन 9 लाख रुपए, 20वें दिन 85 लाख रुपए का कलेक्शन जमा किया. जिसके बाद ओ रोमियो की बॉक्स ऑफिस पर हालत खराब होने लग गई.

धुरंधर 2 करेगी ओ रोमियो की हालत खराब

अब इस फिल्म ने इक्कीसवें दिन 65 लाख रुपए, बाइसवें दिन 45 लाख रुपए, चौबीसवें दिन 65 लाख रुपए, पच्चीसवें दिन केवल 35 लाख रुपए ही कमाए. ओ रोमियो ने छब्बीसवें दिन 60 लाख और सत्ताइसवें दिन 27 लाख रुपए कूटे. अब ओ रोमियो की टोटल ग्रॉस कलेक्शन 84.34 करोड़ रुपए और टोटल नेट कलेक्शन 71.30 करोड़ रुपए हो चुका है. ये फिल्म अब भी 65,481 शोज में दिखाई जा रही है.हालांकि धुरंधर 2 के रिलीज होते ही ओ रोमियो की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है, इससे पहले आने वाला वीकेंड ओ रोमियो के लिए वरदान साबित हो सकता है. क्योंकि बाद में धुरंधर 2 के आगे लोगों को कुछ नहीं नजर आएगा. धुरंधर 2 का पागलपन फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

