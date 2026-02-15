O Romeo Box Office Early estimates: 'धुरंधर' की राह पर चली शाहिद कपूर की फिल्म, कमाई पर लगेगी किसकी नजर?

O Romeo world wide Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म कमाई के मामले में बॉर्डर 2 और धुरंधर को पछाड़ पाएगी या फिर नहीं...

O Romeo Box Office Day 3 Early estimates: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने हंगामा मचा दिया है. 2 दिनों में ही ओ रोमियो का भूत फैंस के सिर पर चढ़ गया है. 'ओ रोमियो' इस समय तू और मैं (Tu Aur Main), रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3), सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) और वध 2 (Vadh 2) जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. यहां अगर बात की जाए कमाई की तो फिल्म 'ओ रोमियो' ने 2 दिनों में 20.75 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है. फिल्म 'ओ रोमियो' का ग्रॉस कलेक्शन 23.6 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. 'सैकनिल्क' की एक रिपोर्ट की मानें तो रिलीज के दूसरे दिन फिल्म 'ओ रोमियो' ने करीब 12.25 करोड़ रुपए छाप लिए हैं. वहीं पहले दिन फिल्म 'ओ रोमियो' ने केवल 8 करोड़ रुपए का ही आंकड़ा पार किया था. ऐसे में लोग फिल्म 'ओ रोमियो' की तुलना धुरंधर से कर रहे हैं.

ओर रोमियो पर आने वाली है मुसीबत?

सनी देओल (Sunny Deol) फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) की हालत खराब करने वाली 'ओ रोमियो' के हालात भी नासाज हो सकते हैं. दरअसल आज यानी 15 फरवरी को इंडिया-पाकिस्तान का टी-20 मैच होने वाला है. इस मैच की वजह से फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है. अब इंडिया-पाक का मैच हो और लोग सिनेमाघर में जाकर फिल्म देखें, ये तो हो ही नहीं सकता. वहीं आज शिवरात्रि भी है. ऐसे में कह सकते हैं कि पहला रविवार फिल्म 'ओ रोमियो' के लिए आफत बन सकता है. वहीं शनिवार को फिल्म 'ओ रोमियो' ने छप्परफाई कमाई की थी वेलेंटाइन डे ने फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई को काफी बढ़ा दिया था. माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में और भी बढ़ोतरी हो सकती है.

धुरंधर की राहपर चल रही है ओ रोमियो?

फिल्म 'ओ रोमियो' से पहले धुरंधर ने भी धीमी शुरुआत की थी. अब अचानक से धुरंधर का बज्ज बना तो इस फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. कुछ ऐसा ही फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ भी हो रहा है. पहले दिन फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई काफी कम थी. अगला दिन होते होते फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में करीब 44.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'ओ रोमियो' इस समय फिल्म धुरंधर की राह पर चल रही है. हालांकि धुरंधर की राह पर चलना फिल्म 'ओ रोमियो' के लिए आसान हीं होगा. एंटरटेनमेंट की दुनिया (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

