O Romeo Collection: 'ओ रोमियो' का एक सप्ताह बाद कैसा है हाल? फिल्म ने आठवें दिन किया इतना कलेक्शन

Shahid Kapoor Film Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने सिनेमाघरों में एक सप्ताह पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को कैसा रिस्पॉन्स मिला है.

O Romeo Box Office Collection Day 8: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को ठीक कमाई की है. ये फिल्म बड़े पर्दे पर बीती 13 फरवरी को आई थी. इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये 50 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. बताते चलें कि फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज से पहले लेकर अब तक चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म की रिलीज से पहले कहानी को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद शाहिद कपूर की जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'ओ रोमियो' ने अब तक कर ली इतनी कमाई

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म आठवें दिन की कमाई से 50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार यानी 20 फरवरी को 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 49.35 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, फिल्म के आठवें दिन के आंकड़े शुरुआती हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' के अलावा सिनेमाघरों में सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 2' के अलावा कई और मूवीज लगी हैं.

'ओ रोमियो' का विशाल भारद्वाज ने किया डायरेक्शन

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया है. इस फिल्म में दोनों स्टार्स के अलावा कई सितारे नजर आए हैं. 'ओ रोमियो' में अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल जैसे स्टार्स महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. बताते चलें कि इस फिल्म को लेकर गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने कहा था कि इसमें उनके पिता की छवि के गलत तरह से दिखाया गया है. उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं और फिल्म बड़े पर्दे पर आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more