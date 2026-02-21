O Romeo Collection: 'ओ रोमियो' ने दूसरे वीकेंड में दिखाया भौकाल, 50 करोड़ी हुई शाहिद कपूर की फिल्म

Shahid Kapoor Film Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने दूसरे शनिवार को कितना कलेक्शन किया है.

O Romeo Box Office Collection Day 9: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) के कलेक्शन में उछाल आया है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे शनिवार को अच्छी कमाई की है और 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का वीकेंड का फायदा मिल रहा है. फिल्म के रिलीज के दूसरे वीकेंड में अभी रविवार बाकी है और मेकर्स को इस दिन अच्छी कमाई की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने 9वें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

फिल्म 'ओ रोमियो' ने कर लिया है इतना कलेक्शन

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का जलवा देखने को मिल रहा है. फिल्म ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है और दूसरे वीकेंड के शनिवार को अच्छा कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'ओ रोमियो' ने बीते शुक्रवार को 2.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म ने शनिवार को 3.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से शाहिद कपूर की फिल्म ने 9 दिनों में 52.60 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. फिल्म के कलेक्शन ये शुरुआती आंकड़े हैं तो इनमें बदलाव संभव है. फिलहाल, शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

फिल्म 'ओ रोमियो' पर टी-20 वर्ल्डकप का पड़ रहा असर

बताते चलें कि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' के कलेक्शन को टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप भी प्रभावित कर रहा है. बीते रविवार यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच था और इस वजह से कमाई के आंकड़े प्रभावित हुए हैं. वहीं, 22 फरवरी यानी इस रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है. अब देखने वाली बात होगी कि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' पर ये मैच कितना असर डालता है.

फिल्म 'ओ रोमियो' की है बड़ी स्टार कास्ट

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनने वाली शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल नजर आ रहे हैं. सभी स्टार्स ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. इसके साथ ही फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी ध्यान खींच रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

