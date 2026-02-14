ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • O Romeo ने रिलीज होते ही बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, जड़ा शाहिद कपूर के करियर में ये तमगा...

O Romeo ने रिलीज होते ही बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, जड़ा शाहिद कपूर के करियर में ये तमगा

O Romeo Box Office Record: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' ने रिलीज के पहले ही एक तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इस रिकॉर्ड के बारे में जानकर फिल्म 'ओ रोमियो' के फैंस का दिल खुश हो जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 14, 2026 11:06 AM IST

O Romeo ने रिलीज होते ही बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, जड़ा शाहिद कपूर के करियर में ये तमगा

O Romeo Box Office Record: बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) रिलीज हो चुकी है. विवादों में आने के बाद से ही लोग फिल्म 'ओ रोमियो' के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अब जब फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज हो गई है तो अब हुसैन उस्तरा का जादू फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. यही वजह है जो पहले ही दिन फिल्म 'ओ रोमियो' ने करीब 8.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा कर डाला है. इतना ही नहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 'ओ रोमियो' ने करीब 9.5 करोड़ छाप डाले हैं. इसी बीच फिल्म 'ओ रोमियो' ने एक और रिकॉर्ड बना डाला है जिसे जानकर शाहिद कपूर काफी खुश हो जाएंगे. इस तगड़ी कमाई के साथ फिल्म 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर के करियर की छठी बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है. आपको बता दें कि शाहिद कपूर की सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह ने रिलीज के पहले दिन 20.21 करोड़ जमा किए थे. वहीं फिल्म पद्मावत ने 19 करोड़ जमा किए थे.

Also Read
O Romeo: कौन था इस्माइल खान? जिसने की कुत्ते की तरह हुसैन उस्तरा की धुलाई

फिल्म 'ओ रोमियो' ने बनाया है ये रिकॉर्ड

फिल्म शानदार ने 13.10 करोड़, आर… राजकुमार ने 10.10 करोड़, उड़ता पंजाब ने 10.05 करोड़ छापे थे. जिसके बाद ओ रोमियो का नाम आता है. 8 करोड़ रुपए के साथ ये फिल्म नंबर 6 पर आकर बैठ गई है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' के बाद फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का नाम आता है. इस फिल्म ने 7.02 करोड़ कमाए थे. वहीं मौसम ने 6.75 करोड़, बत्ती गुल मीटर चालू ने 6.76 करोड़, हैदर ने 6.14 करोड़, रंगून ने 6.07 करोड़ रुपए छापे थे.

Also Read
Border 2 Box Office: O Romeo की आंधी में उड़े Sunny Deol की फिल्म के परखच्चे, औंधे मुंह गिरी कमाई

फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी है क्या?

फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी हुसैन उस्तरा और अफशा की लव स्टोरी पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अफशा अपने पति का बदला लेने के लिए हुसैन उस्तरा से मदद मांगती है. पहले तो हुसैन उस्तरा उसकी मदद करने से मना कर देता है. हालांकि समय के साथ हुसैन उस्तरा को अफशा पसंद आने लग जाती है.

Also Read
O Romeo Box Office: पहले ही दिन फैंस पर चढ़ा 'हुसैन उस्तरा' का बुखार, वर्ल्डवाइड छाप डाले इतने नोट

पक्का आशिक है फिल्म 'ओ रोमियो' का हुसैन उस्तरा

हुसैन उस्तरा को अफशा से इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो उसके दुश्मन को मारने के लिए खुद को ही सुपारी दे देता है. अपने प्यार के दुश्मन को मारने के लिए हुसैन उस्तरा ईटली तक पहुंच जाता है. अब हुसैन उस्तरा ये सफर कैसे पूरा करता है यही फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी है. फिल्म 'ओ रोमियो' में आपको शिद्दत वाला प्यार देखने को मिलने वाला है. फिल्म 'ओ रोमियो' सिखाती है कि किसी को बिना छूए आप कैसे प्यार कर बैठते हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Nana Patekar O Romeo Shahid Kapoor Triptii Dimri