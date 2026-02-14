O Romeo Box Office: पहले ही दिन फैंस पर चढ़ा 'हुसैन उस्तरा' का बुखार, वर्ल्डवाइड छाप डाले इतने नोट

O Romeo world wide Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं. हालांकि पहले दिन ये फिल्म 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के रिकॉर्ड्स को छू भी नहीं पाई है.

O Romeo world wide Box Office: बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी कर ली है. बीते दिन ही शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) रिलीज कर दी गई है. इस फिल्म में बॉलीवुड के 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) ने तृप्ति डिमरी के साथ रोमांस किया है. फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर ने एक आशिक बनकर ताबड़तोड़ एक्शन किया है. यही वजह है जो रिलीज होते ही फिल्म 'ओ रोमियो' लोगों के दिमाग पर चढ़ गई है. लोगों को हुसैन उस्तरा का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है. ये शाहिद कपूर का जादू ही है जिसकी वजह से फिल्म 'ओ रोमियो' ने पहले ही दिन छप्परफाड़ कमाई की है. रिलीज से पहले ही करीब 3 करोड़ की तो बुकिंग कर ही गई थी. बात करें इंडिया की तो पहले दिन फिल्म 'ओ रोमियो' ने करीब 8.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 'ओ रोमियो' ने करीब 9.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' के मॉर्निंग शोज की बुकिंग 8.63%, दोपहर की 12.17%, शाम में 13.66% और रात में 24.97% देखने को मिली.

फिल्म 'ओ रोमियो' को इस शहर ने दिया सबसे ज्यादा प्यार

चेन्नई की जनता ने तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो' को सबसे ज्यादा प्यार दिया है. चेन्नई में फिल्म 'ओ रोमियो' की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. हालांकि इतना प्यार मिलने के बाद भी फिल्म 'ओ रोमियो' बॉर्डर 2 और धुरंधर के रिकॉर्ड को टच तक नहीं कर पाई है. एक्सपर्ट्स ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये शाहिद कपूर की फिल्म अच्छी शुरूआत नहीं है. हालांकि ये आंकड़े शाहिद कपूर की पिछली फिल्म देवा से तो बेहतर ही हैं. शाहिद कपूर की फिल्म देवा ने ओपनिंग डे पर 5.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

आखिर क्या है फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी?

कुछ समय पहले ही विशाल भारद्वाज ने खुलासा किया था कि फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी माफिया क्विन्स ऑफ मुंबई से ली गई है. इस किताब के बारे में बात करते हुए विशाल भारद्वाज ने खुलासा किया था कि किताब में लिखी गई हुसैन उस्तरा की कहानी में थोड़ा फिक्शनल टच दिया गया है. इस किताब की वजह से ही विशाल भारद्वाज ने हुसैन उस्तरा के परिवार से किसी तरह की परमीशन नहीं ली क्योंकि वो पहले ही किताब के राइट्स खरीद चुके थे.

फिल्म 'ओ रोमियो' में हुआ इन सितारों का केमियो

आपको बता दें कि विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल जैसे सितारे नजर आए हैं. हालांकि फिल्म में दिशा पाटनी के सीन्स बहुत कम रखे गए हैं. वहीं विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया का भी केमियो करवाया गया है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

Read more