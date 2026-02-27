O Romeo VS Border 2 Box Office: Shahid Kapoor के गले की हड्डी बनी Sunny Deol की फिल्म, जानिए किसने कितने छापे नोट

O Romeo VS Border 2 Box Office Collection Worldwide: अब भी शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि किस फिल्म ने कमाई के मामले में बढ़त हासिल कर ली है.

O Romeo VS Border 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) रिलीज के 13वें दिन भी अपना दमखम दिखा रही है. ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. हुसैन उस्तरा बनकर शाहिद कपूर ने सबका दिल जीत लिया है. रिलीज के 13 दिन में फिल्म 'ओ रोमियो' की ठीकठाक कमाई हुई है. हालांकि समय के साथ अब फिल्म 'ओ रोमियो' का कलेक्शन गिरने लग गया है. फिल्म 'ओ रोमियो' ने बीते दिन 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में 24.24 प्रतिशत की गिरावट दिख रही है. बुधवार को फिल्म 'ओ रोमियो' का कलेक्शन 1.65 करोड़ रुपए था. अब तक फिल्म 'ओ रोमियो' ने इंडिया में 60.3 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कूट डाले हैं. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'ओ रोमियो' के आगे बॉर्डर 2 ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं. सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) की कमाई में भी तेजी से गिरावट दिख रही है.

ये क्या हो गया है बॉर्डर 2 का हाल

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 34वें दिन केवल 2 लाख रुपए की ही कमाई की है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई अचानक ही धड़ाम जा गिरी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में 33.33 प्रतिशत की कमी दिख रही है. कुल मिलाकर फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई 326.7 करोड़ रुपए हो चुकी है. अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों से उतर जाएगी. फिल्म 'बॉर्डर 2' और ओ रोमियो दोनों के लिए आने वाला समय थोड़ा मुश्किल होने वाला है. धुरंधर और टॉक्सिक जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को हैं. इन दोनों फिल्मों का बज्ज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ऐसे में फिल्म 'बॉर्डर 2' और ओ रोमियो' को कोई भी भाव नहीं देगा.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बनाया है ये तगड़ा रिकॉर्ड

आपको बता दें कि भले ही इंडिया में फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई गिरती चली जा रही हो लेकिन वर्ल्डवाइड सनी देओल की पिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला है. इससे पता चलता है कि लोगों ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को कितना प्यार दिया है. धुरंधर के बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब भी अपना जलवा कामय किया हुआ है. बता दें रिलीज से पहले फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स को लोगों ने खूब ट्रोल किया था. लोगों का कहना था कि फिल्म में वरुण धवन को गलत कास्ट किया गया है. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' की कास्ट ने लोगों का ये दावा गलत साबित कर दिया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

