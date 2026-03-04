O Romeo VS Border 2 Box Office: होली आते ही हुआ Sunny Deol की फिल्म का बंटा धार, दुकान समेटने में लगे Shahid Kapoor?

ENG हिन्दी
O Romeo VS Border 2 Box Office Collection: इन दिनों शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. अब भी ये दोनों फिल्में हार मानने के लिए राजी नहीं हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 4, 2026 7:05 AM IST

O Romeo vs Border 2 Box Office Collection: एक महीने से ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी सनी देओल (Sunny Deol) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) अब भी बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. हालांकि अब बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिर रही. फिल्म बॉर्डर 2 की कमाई तेजी से औंधे मुंह गिर गई है. 36वें दिन बॉर्डर 2 ने केवल 2 लाख रुपए ही कमाए थे. इस फिल्म ने रिलीज के 37वें दिन 25 लाख रुपए छापे थे. फिल्म बॉर्डर 2 ने 38वें दिन इस फिल्म ने 25 लाख, 39वें दिन 13 लाख रुपए का बिजनेस किया था. वहीं 40वें दिन ये कमाई 25 लाख हो गई. कहा जा सकता है कि होली के मौके पर बॉर्डर 2 ने फिर से हुंकार भरने की कोशिश की है. हालांकि इस फिल्म की कमाई अब लाख रुपये में ही सिमटकर रह गई है. फिल्म बॉर्डर 2 की कुल कमाई अब 327.93 करोड़ रुपए हो गई है. आंकड़े देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म बॉर्डर 2 का 350 करोड़ रुपए जमा करने में हालत खराब हो जाएगी. हालांकि होली के मौके पर फिल्म बॉर्डर 2 की कमाई में थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है.

ओ रोमियो ने भी दिखाया दमखम

होली के बाद फिल्म बॉर्डर 2 की हालत और भी खराब होगी क्योंकि तब टॉक्सिक और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगा. तब सनी देओल की इस फिल्म को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा. दूसरी तरफ शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने भी बॉक्स ऑफिस अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है.'बॉर्डर 2' के सामने फिल्म ओ रोमियो खूब बवाल मचा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन 1.15 करोड़ रुपए की कमाई की थी. ओ रोमियो ने 16वें दिन 1.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. अट्ठारवें दिन 65 लाख, उन्नीसवें दिन 9 लाख रुपए कमाए हैं.

टॉक्सिक और धुरंधर 2 के आगे कैसे टिकेंगी बाकी फिल्में?

कहा जा सकता है कि फिल्म ओ रोमियो की कमाई भी होली के मौके पर औंधे मुंह जा गिरी है. 65 लाख से सीधे 9 लाख... जो कि अपने आप में बहुत कम है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओ रोमियो का होली के बाद क्या हाल होगा. ओ रोमियो की कुल कमाई 66.7 करोड़ रुपए हो चुकी है. गौरतलब है कि होली आते ही टॉक्सिक और धुरंधर 2 का बज्ज बनने लग गया है. टॉक्सिक और धुरंधर 2 दोनों को लेकर ही फैंस काफी उत्साहित हैं. ऐसे में अब बॉर्डर 2 और ओ रोमिय दोनों का ही बोरिया बिस्तर साफ होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
