O Romeo VS Border 2 Box Office: खूब चल रही है Shahid Kapoor की 'पान की दुकान', Sunny Deol की फिल्म का हुआ ऐसा हाल

O Romeo VS Border 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के बीच अब भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. हालांकि द केरल स्टोरी 2 के रिलीज का असर दोनों की कमाई पर देखने को मिल रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 1, 2026 7:32 AM IST

O Romeo vs Border 2 Box Office Collection: एक महीने से ऊपर का समय हो जाने के बाद भी सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. हालांकि इस फिल्म की कमाई में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. रिलीज के 37वें दिन इस फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला. फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के 37वें दिन 25 लाख रुपए कमाए हैं. जबकि एक दिन पहले यानी 36वें दिन ये कमाई केवल 2 लाख पर ही आकर अटक गई थी. बॉर्डर 2 की कुल कमाई अब 327.35 करोड़ रुपए हो चुकी है. इस समय जो हाल बॉर्डर 2 का देखने को मिल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म ज्यादा लंबा बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिकेगी. वहीं दूसरी तरफ शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है.

‘बॉर्डर 2’ को पछाड़कर कहां पहुंचीं ओ रोमियो?

'बॉर्डर 2' की तरह ही फिल्म ओ रोमियो ने भी इस समय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. हालांकि अब समय के साथ इस फिल्म की कमाई भी गिरने लगी है. हुसैन उस्तरा बनकर शाहिद कपूर ने जो जादू चलया था, वो अब फैंस के सिर से उतरने लग गया है. ओ रोमियो ने रिलीज के 16वें दिन 1.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 15वें दिन ये कमाई 1.15 करोड़ रुपए थी. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ओ रोमियो की कमाई में करीब 13.04 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. द केरल स्टोरी 2 की रिलीज की अस ओ रोमियो पर साफ दिख रहा है. हालांकि अस्सी जैसी फिल्म ओ रोमियो का बाल भी बांका नहीं कर पाई है.

ओ रोमियो की क्या है कहानी?

ओ रोमियो की कहानी एक ऐसी औरत के इर्दगिर्द बुनी गई है जिसके पति का कत्ल हुआ है. पति की मौत की वजह जानकर इस औरत का खून खौल जाता है. मौका मिलते ही ये औरत एक गैंग्सटर के पास उस कातिल की सुपारी देने जाती है. पहले तो ये गैंग्सटर इस औरत को कम आंकता है. बाद में उसे समझ आता है कि इस औरत के सिर पर खून सवार है. इस दौरान पता ही नहीं चलता कब हुसैन उस्तरा इस लड़की को दिल दे बैठता है. जिसके बाद खुद हुसैन उस्तरा इस लड़की का बदला लेता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

