O Romeo VS Border 2 Box Office: Shahid Kapoor और Sunny Deol की फिल्म के बीच छिड़ी जंग, किसकी हुई हालत खराब

O Romeo VS Border 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुईं हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों फिल्मों में किसकी कितनी कमाई हुई है.

O Romeo vs Border 2 Box Office Collection: ओ रोमियो में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म रिलीज के 15वें दिन भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है. अब ये तो हर कोई जानता है कि हुसैन उस्तरा के किरदार में शाहिद कपूर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. हालांकि लोगों के सिर पर चढ़ा ये भूत अब उतरने लगा है. 15 दिनों में ही फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. आपको बता दें कि 15वें दिन फिल्म ‘ओ रोमियो’ ने 1.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले दिन के मुकाबले 10 लाख रुपए ही कम है. वृहस्पतिवार को फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपये कमाए थे. अब तक भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 60.60 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. हालांकि वीकेंड फिल्म ‘ओ रोमियो’ के लिए एक वरदान साबित हो सकता है. वीकेंड पर इस बार कोई बड़ी रिलीज नहीं है.

‘बॉर्डर 2’ की रफ्तार भी पड़ी धीमी

दूसरी तरफ ओ रोमियो के आगे बॉर्डर 2 (Border 2) की कमाई में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है. सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), अहान शेट्टी (Ahan Shetty) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) स्टारर फिल्म ने रिलीज के 36वें दिन केवल 20 लाख रुपये का बिजनेस किया. हालांकि शुक्रवार के दिन फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिल रही है. अब तक ‘बॉर्डर 2’ का कुल टोटल कलेक्शन 327.10 करोड़ रुपये हो चुका है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी.

‘धुरंधर’ और ‘टॉक्सिक’ मचाएंगी धूम

‘धुरंधर’ और ‘टॉक्सिक’ जैसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं. सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर’ और ‘टॉक्सिक’ को लेकर काफी बज बना हुआ है. ‘धुरंधर’ और ‘टॉक्सिक’ मार्च में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने वाली हैं. ये इस बास का सबसे बड़ा क्लैश बताया जा रहा है. ऐसे में ‘ओ रोमियो’ और 'बॉर्डर 2' के लिए आगे का सफर खतरनाक होने वाला है. भले ही इंडिया में सनी देओल की फिल्म की कमाई घट गई हो, लेकिन ‘बॉर्डर 2’ ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर डाला है. वहीं ओ रोमियो ने भी उड़ता पंजाब की कमाई क रिकॉर्ड धराशाही कर दिया है. इससे साफ है कि दर्शकों ने दोनों फिल्मों को खूब प्यार दिया. हालांकि रिलीज से पहले फिल्म बॉर्डर 2 की कास्टिंग को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई थी, खासकर वरुण धवन को लेकर सवाल उठाए गए थे. लेकिन रिलीज के बाद सबकी बोलती बंद हो गई. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

