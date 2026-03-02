O Romeo VS Border 2 Box Office: T-20 वर्ल्ड कप ने किया शाहिद कपूर की ओ रोमियो का बंटाधार, बॉर्डर 2 का हाल भी खराब

O Romeo VS Border 2 Box Office: सिनेमाघरों में इन दिनों कई सारी फिल्में लगी हैं लेकिन इस बीच ओ रोमियो और बॉर्डर 2 की कमाई में काफी बदलाव आया है. आइए आपको दोनों फिल्मों की कमाई बताते हैं.

O Romeo VS Border 2 Box Office: रविवार को भारत-वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच था, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ देखने के लिए मिला. ओ रोमियो और बॉर्डर 2 काफी समय से सिनेमाघरों में लगी हुई है और अब धीरे धीरे फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है. रविवार को फिल्म की कमाई में ऊछाल आना चाहिए था लेकिन वीकेंड पर भी दोनों फिल्म की कमाई में खास बदलाव नहीं देखने को मिला. बॉर्डर 2 ने शनिवार को 18 लाख रुपये की मामूली कमाई की थी. दावा था कि रविवार को फिल्म की कमाई में सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया. वहीं, ओ रोमियो का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखा.

बॉर्डर 2 की कितनी हुई कमाई, क्या हुआ टोटल कलेक्शन

275 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2 ) ने बॉक्स ऑफिस पर एक सयम पर तहलका मचाया था. ये फिल्म 300 करोड़ का कलेक्श पार कर चुकी है लेकिन 350 करोड़ तक पहुंचने के लिए फिल्म को काफी मेहनत करनी पड़ रही है. इस फिल्म ने रविवार को यानी अपने 37वें दिन सिर्फ 25 लाख की कमाई की, जिसके बाद बॉर्डर 2 का कुल कलेक्शन 327.55 करोड़ तक पहुंच गया है. हालांकि, ये आंकड़े शुरुआती रिपोर्ट के है और कुछ समय के अंदर इस आंकड़े में बदलाव हो सकता है लेकिन ये बदलाव भी मामूली ही होगा.

कितनी हुई ओ रोमियो की कमाई

दूसरी तरफ शाहिद कपूर की ओ रोमियो (O Romeo) का खूमार भी दर्शकों के सिर से उतरने लगा है. हाफिस उस्तरा के अवतार में दर्शकों को शाहिद कपूर खूब पसंद आए लेकिन एक्टर अपना जादू लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए. शनिवार को फिल्म की कमाई 1.3 करोड़ के आसपास की हुई थी और माना जा रहा था कि रविवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होगी. लेकिन उल्टा फिल्म की कमाई गिर गई. शुुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, ओ रोमियो ने अपने 17वें दिन 1.2 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 65.2 करोड़ तक हो गई है.

ओ रोमियो का बजट निकालना हुआ मुश्किल

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को शुरुआती दिनों में हिट के नजरिए से देखा जा रहा था लेकिन अब फिल्म को अपना बजट निकालना भी मुश्किल हो रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं लेकिन 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अभी तक 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंची है. ओ रोमियो को हिट का टैग लेने के लिए भी बजट लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन तो करना होगा.

