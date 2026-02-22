O Romeo VS Border 2 Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म ने फिर पकड़ी रफ्तार, 'बॉर्डर 2' का हो गया ऐसा हाल

O Romeo VS Border 2 Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के बीच अब भी जंग छिड़ी हुई है. दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

O Romeo VS Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस समय शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने बवाल मचा रखा है. फिल्म 'ओ रोमियो' के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है. हालांकि सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अब भी ओ रोमियो को कड़ी टक्कर दे रही है. फिल्म में अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ के काम को खूब पसंद किया जा रहा है. हालांकि समय के साथ अब 'बॉर्डर 2' के हाल खराब होने लगे हैं. बावजूद इसके बॉर्डर 2 ने 'मर्दानी 3' और वध 2 (Vadh 2) जैसी फिल्मों से तो अच्छा ही कलेक्शन जमा किया है. बात की जाए फिल्म बॉर्डर 2 के कलेक्शन की तो, इस समय भी बॉर्डर 2 के करीब 104,612 शोज दिखाए जा रहे हैं. रिलीज के 31 वें दिन में फिल्म बॉर्डर 2 का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 388.53 करोड़ रुपए हो गया है, और टोटल नेट कनेक्शन 325.20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. रिलीज के 31वें दिन इस फिल्म ने करीब 35 लाख रुपए अपनी झोली में डाल लिए हैं.

फिल्म 'ओ रोमियो' ने दी 'बॉर्डर 2' को कांटे की टक्कर

इस समय सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2', 'ओ रोमियो' के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है. वहीं ओ रोमियो ने भी कसम खा रखी है कि वो पैसे कमाने से बाज नहीं आएगी. अब तक शाहिद कपूर की फिल्म ने 9 दिनों में 62.5 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. देशभर में ओ रोमियो के करीब 38457 शोज दिखाए जा रहे हैं. नौंवे दिन शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ने करीब 3.00 करड़ रुपए का कारोबार किया है. फिल्म का टोटल ग्रॉस 3.35 करोड़ और टोटल नेट 2,689 रुपए आंका जा रहा है. फिल्म की एवरेज ऑक्यूपेंसी केवल 15.9% ही बची है. कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरा शनिवार ओ रोमियो के लिए ठीक-ठाक रहा है.

रविवार पर क्या होगा 'ओ रोमियो' का हाल?

जिस तरह के हाल चल रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि बॉर्डर 2 के रास्ते अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं. बॉर्डर 2 के लिए वापसी करना अब थोड़ा मुश्किल है. लोगों के सिर से अब बॉर्डर 2 का भूत उतरने लगा है. वहीं दूसरी तरफ ओ रोमियो के साथ ऐसा नहीं है. दूसरे हफ्ते में भी ओ रोमियो ने रफ्तार पकड़ी हुई है. ऐसे में माना जा रहा है कि रविवार के दिन ओ रोमियो की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वैसे भी शाहिद कपूर ने हुसैन उस्तरा बनकर लोगों का दिल जीत लिया है. ये फिल्म फैंस को काफी पसंद आई है. तृप्ति डिमरी ने भी शाहिद कपूर के साथ खूब रंग जमाया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

