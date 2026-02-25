O Romeo VS Border 2 Box Office: 'हुसैन उस्तरा' के आगे घुटने टेकने को राजी नहीं है 'बॉर्डर 2', छाप डाले इतने नोट

O Romeo VS Border 2 Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' के आगे भी सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' हर मानने के लिए तैयार नहीं है. चलिए जानते हैं इस दोनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

O Romeo VS Border 2 Box Office: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. हुसैन उस्तरा बनकर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने तो जैसे महफिल ही लूट ली है. वहीं तृप्ति डिमरी और दिशा पाटनी का किरदार भी फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि आते ही इस फिल्म ने 'बॉर्डर 2' (Border 2) की नाक में दम कर दिया. सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की फिल्म ओ रोमियो के आगे पानी भरती नजर आ रही है. यहां अगर बात की जाए ओ रोमियो की कमाई की तो शाहिद कपूर की इस फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिल रही है. रिलीज के 12वें दिन ओ रोमियो ने करीब 1.65 करोड़ रुपए कमाए हैं. वहीं दूसरी तरफ 11वें दिन इस फिल्म की कुल कमाई 1.6 करोड़ रुपए थी. यानी एक ही दिन में ओ रोमियो की कमाई में करीब 3.12 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिल रही है. मंगलवार होने के बाद भी कमाई में तेजी होना अपने आप में बड़ी बात है. इससे पता चलता है कि हुसैन उस्तरा का भूत अब भी फैंस के सिर से उतरा नहीं है.

फिल्म 'ओ रोमियो' को टक्कर दे रहा है 'बॉर्डर 2'

ओ रोमियो भले ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हो लेकिन सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' भी हार मानने को तैयार नहीं है. 'ओ रोमियो' की रिलीज के बाद भी बॉर्डर 2 ने घुटने नहीं टेके हैं. बात की जाए बॉर्डर 2 के कलेक्शन की तो रिलीज के 33वें दिन इस फिल्म ने 0.34 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. 32वें दिन इस फिल्म की कुल कमाई .3 करोड़ रुपए ही रह गई थी. ऐसे में मंगलवार को बॉर्डर 2 की कमाई में 13.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

फिल्म 'ओ रोमियो' और 'बॉर्डर 2' में से कौन मारेगा बाजी

एक महीना होने के बाद भी बॉर्डर 2 अपना दमखम दिखा रही है. हालांकि बॉर्डर 2 का अब लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होगा. बॉर्डर 2 को अस्सी और दो दीवाने सहर में जैसी फिल्में भी टक्कर दे रही हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में ओ रोमियो का नाम तो है ही... लुक मिलाकर देखें तो आने वाला समय बॉर्डर 2 के लिए अच्छा नही होगा. वहीं ओ रोमियो के टिकने के अभी चांसेज हैं. फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं होनी है. ऐसे में होली तक हुसैन उस्तरा अपना जादू फैंस पर चला पाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

