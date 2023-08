OMG 2 Box Office Collection : बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार (Akshay Kumar), पकंज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'ओएमजी' 2 (OMG 2) 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक कमाई कर ली है। सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' से बॉक्स ऑफिस क्लैश का फिल्म 'ओएमजी 2' की कमाई पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' की कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म ओएमजी 2 ने अब तक कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Entertainment News Live: 300 करोड़ी हुई गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 ने उड़ाया गर्दा

अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये जल्द ही 100 करोड़ी फिल्म बनने वाली है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे शुक्रवार को 6.03 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' अब तक 91.08 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी। अगर इस फिल्म का सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' से बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हुआ होता तो ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर चुकी होती है। बताते चलें कि अक्षय कुमार की साल 2023 की ये दूसरी फिल्म है और इससे पहले फरवरी में रिलीज हुई फिल्म 'सेल्फी' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अक्षय कुमार की बीती लगातार 6 फिल्में फ्लॉप होने के बाद 'ओएमजी 2' हिट होने की तरफ बढ़ रही है। Also Read - Akshay Kumar ने फ्री में की ओएमजी 2, इन सितारों ने भी नहीं ली थी मेकर्स से फीस

#OMG2 maintains a SOLID GRIP on [second] Fri, the screens moving to #HouseFull status in evening shows… With ₹ ? cr around the corner, it will be interesting to see where its *lifetime biz* lands up… [Week 2] Fri 6.03 cr. Total: ₹ 91.08 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/s6X4RgQQjR

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 19, 2023