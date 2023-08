OMG Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और यामी गौतम (Yami Gautam) स्टारर फिल्म 'ओएमजी 2' भले ही सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' को टक्कर नहीं दे पाई हो लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। सेक्स एजुकेशन के मुद्दे पर आधारित इस फिल्म को जनता का बेशुमार प्यार मिल रहा है। फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं और इन 6 दिनों में 'ओएमजी 2' ने शानदार कमाई की है। अब अक्षय कुमार की फिल्म के पांचवें दिन के आंकड़ें सामने आए हैं, यहां जानें अमित राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इन दिनों में कितना कलेक्शन किया है। Also Read - OMG 2 Box office Collection: अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2' का तूफान जारी, 5वें दिन किया छप्परफाड़ कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म 'ओएमजी 2' के कलेक्शन में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस फिल्म ने छठे दिन यानी बुधवार को 7.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 79.47 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है।

#OMG2 continues to win hearts and mint money, after the big jump on #IndependenceDay… Will hit CENTURY [₹ ? cr] in Weekend 2… Fri 10.26 cr, Sat 15.30 cr, Sun 17.55 cr, Mon 12.06 cr, Tue 17.10 cr, Wed 7.20 cr. Total: ₹ 79.47 cr. #India biz. pic.twitter.com/COtdF04Nre

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2023