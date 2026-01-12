ENG हिन्दी
Parasakthi Box Office Collection: प्रभास के 'द राजा साब' सामने नहीं चल सकी शिवकार्तिकेयन-रवि मोहन की फिल्म, जानें 'पराशक्ति' ने अब तक कितनी की कमाई

इस हफ्ते सिनेमाघरों में शिवकार्तिकेयन-रवि मोहन की फिल्म पराशक्ति रिलीज हुई है. इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग करते हुए अच्छी कमाई की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे प्रभास की 'द राजा साब' से जबरदस्त टक्कर मिल रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 12, 2026 10:00 AM IST

साउथ सिनेमा के लिए यह हफ्ता बेहद खूबसूरत रहा है. बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं हैं. जहां एक तरफ तमिल सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन अपनी नई फिल्म 'पराशक्ति' के साथ पर्दे पर छाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का जलवा भी बरकरार है. आइए जानते हैं कि इन दोनों सितारों की फिल्मों ने वीकेंड पर कितने करोड़ बटोर लिए हैं. शिवकार्तिकेयन की फिल्म अपनी कहानी और गंभीर विषय के कारण तारीफें बटोर रही है, वहीं प्रभास की फिल्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए पहली पसंद बनी हुई है. आइए जानते हैं...

शिवकार्तिकेयन की 'पराशक्ति' की कमाई

सुधा कोंगरा के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'पराशक्ति' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज था. फिल्म की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक ही धमाकेदार रही है. इस फिल्म ने पहले ही दिन 12.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन रविवार की छुट्टी का फिल्म को पूरा फायदा मिला और इसने 10.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. महज दो दिनों में शिवकार्तिकेयन की इस फिल्म ने 22.65 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. साउथ के सिनेमाघरों में फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी कमाल की रही है. रविवार को शाम के शोज में सिनेमाघरों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है. उदयनिधि स्टालिन की 'रेड जायंट मूवीज' द्वारा रिलीज की गई इस फिल्म को लेकर जिस तरह की चर्चा है, उससे लग रहा है कि यह फिल्म लंबी चलेगी.

प्रभास की 'द राजा साब' की कमाई

प्रभास की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फिल्म 'द राजा साब' हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. हॉरर-कॉमेडी के तड़के वाली इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर ही झंडे गाड़ दिए हैं. इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करते हुए ओपनिंग की थी और पहले ही दिन 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले शनिवार को 26 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की. वहीं रविवार को भी फिल्म ने शानदार रफ्तार पकड़ते हुए करीब 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन दिनों के अंदर ही फिल्म का कुल कलेक्शन 108.90 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

