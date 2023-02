Pathaan Box Office Collection : शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'पठान' (Pathaan) की रिलीज को 24 दिन हो गए हैं। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। जबकि अब कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 'पठान' सिर्फ हिंदी में 500 करोड़ रुपये कमाने के करीब है। हालांकि, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म ने भारत में हिंदी, तमिल और तेलुगू में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। Also Read - War 2 की तैयारियां शुरू, Pathaan के बाद फिर तहलका मचाएंगे सिद्धार्थ आनंद

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बीते शुक्रवार 2.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने अब तक कुल 490.35 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने ने भारत हिंदी, तमिल और तेलुगू तीन भाषाओं में कुल मिलाकर 508.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। Also Read - Shehzada Vs Pathaan: बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान से निपटने के लिए कार्तिक आर्यन ने निकाला तोड़

#Pathaan is NOT slowing down soon… The #PathaanDay strategy [reducing ticket rates] has yielded positive results, despite two prominent releases [#Shehzada, #AntManAndTheWasp]… [Week 4] Fri 2.20 cr. Total: ₹ 490.35 cr. #Hindi. #India biz… Shows have increased from today. pic.twitter.com/xrrdvYP5da

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 18, 2023