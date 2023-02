Shah Rukh Khan Movie Box Office Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'पठान' (Pathaan) का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। फिल्म की रिलीज को भले ही 25 दिन हो गए हैं लेकिन कमाई अभी ठीक हो रही है। वहीं, दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' रिलीज होने पर भी शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। शाहरुख खान की फिल्म ने बीते शनिवार को ठीक कमाई की है। आइए जानते हैं कि फिल्म 'पठान' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Pathaan Box Office Collection Day 24: 'शहजादा' नहीं रोक पाई 'पठान' की रफ्तार, शाहरुख की फिल्म ने की इतनी कमाई

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस तरह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर 25 दिन पूरे हो गए हैं। इस फिल्म ने बीते शनिवार को 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने अब तक कुल 493.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने ने भारत हिंदी, तमिल और तेलुगू तीन भाषाओं में कुल मिलाकर 511.42 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

#Pathaan continues to score over weekends… Gathers speed on [fourth] Sat [#MahaShivratri holiday]: national chains + mass pockets witness an upward trend… Will cross ₹ 500 cr mark on [fourth] Tue… [Week 4] Fri 2.20 cr, Sat 3.25 cr. Total: ₹ 493.60 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/ZYe2Tv9D6N

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 19, 2023