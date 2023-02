Pathaan 4th Weekend Report: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कायम है। इस फिल्म को रिलीज हुए धीरे-धीरे एक महीने होने वाले है, लेकिन फिल्म की कमाई पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। लेकिन 'पठान' के बाद रिलीज हुई फिल्में को बॉक्स पर वो कमाल नहीं दिखा पाई। अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म शहजादा का पहले ही हफ्ते में बुरा हाल हो गया है, लेकिन शाहरुख खान की पठान धमाल मचा रही है। इसको लेकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने एक ट्वीट शेयर किया है। Also Read - Shah Rukh Khan के फैंस के लिए आया बड़ा अपडेट, एक्टर ने 'पठान 2' को लेकर कही ये बात

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने पठान की कमाई को लेकर लिखा है। तरण ने लिखा, कार्तिक आर्यन की शहजादा और हॉलीवुड की 'एंट-मैन ऐंड द वास्प: क्वांटमेनिया' जैसी फिल्में रिलीज होने के बाद भी पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा, पठान की कमाई पर टिकट के दाम कम करने और स्क्रीन काउंट कम होने के बाद भी फिल्म की कमाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। फिल्म का जलवा चौथे वीकेंड पर भी कायम है। जिसे देखने के बाद मेकर्स और फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं।

#Pathaan is in super form in Weekend 4, despite reduction of screens and ticket rates + two prominent films [#Shehzada and #AntManAndTheWasp] invading the marketplace… [Week 4] Fri 2.20 cr, Sat 3.25 cr, Sun 4.15 cr. Total: ₹ 497.75 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/erGscoxbyf

