Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'पति-पत्नी और वो दो' का धमाका, बॉक्स ऑफिस पर हुई ताबड़तोड़ कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस के मंडे टेस्ट में बाजी मारी है. चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. जानें इस रॉम-कॉम ने अब तक कुल कितने करोड़ की कमाई की है?

'पति-पत्नी और वो दो' का कलेक्शन

हॉरर-कॉमेडी 'थामा' के बाद बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपनी होम ग्राउंड यानी रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर में वापस लौट आए हैं. साल 2019 की सुपरहिट फिल्म 'पति पत्नी और वो' के इस सीक्वल में आयुष्मान का मुकाबला इस बार एक या दो नहीं, बल्कि तीन-तीन हसीनाओं से है. 15 मई को थिएटर्स में दस्तक देने वाली इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करने के बाद, अब इस फिल्म ने सबसे मुश्किल माने जाने वाले मंडे टेस्ट को भी आसानी से पार कर लिया है.

कैसा रहा 'पति पत्नी और वो दो' का मंडे कलेक्शन?

अक्सर देखा जाता है कि बड़े बजट की फिल्में भी वर्किंग डे यानी सोमवार आते ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो जाती हैं. लेकिन मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी 'पति पत्नी और वो दो' फिल्म ने क्रिटिक्स को चौंका दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. वर्किंग डे के लिहाज से इस कलेक्शन को काफी मजबूत माना जा रहा है.

चार दिनों का बॉक्स ऑफिस सफर

फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसके कलेक्शन में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिला है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के अब तक के आंकड़ों पर.

पहला दिन- 4 करोड़ रुपये

दूसरा दिन- 5.75 करोड़ रुपये

तीसरा दिन- 7.75 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 3.25 करोड़ रुपये

टोटल नेट कलेक्शन- 20.75 करोड़ रुपये

ग्रॉस कलेक्शन- 24.84 करोड़ रुपये

बजट की रिकवरी और आगे की राह

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स ने इस एंटरटेनिंग फिल्म को बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया है. हालांकि, फिल्म अभी अपने बजट के आंकड़े से काफी दूर है, लेकिन जिस तरह से इसके ग्राफ में लगातार बढ़त देखी जा रही है, उसे देखकर लगता है कि फिल्म आने वाले दिनों में आसानी से अपना बजट निकाल लेगी.

क्या है फिल्म की कहानी?

इस बार मुदस्सर अजीज ने कंफ्यूजन और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया है. फिल्म की कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज प्रजापति (आयुष्मान खुराना) के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी शादी एक तेज-तर्रार पत्रकार (वामिका गब्बी) से होती है. दोनों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में भूचाल तब आता है, जब कुछ अजीबोगरीब गलतफहमियां एंट्री लेती हैं. यह मजेदार ड्रामा और आयुष्मान का सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.