google-preferred
  • Home
  • Box Office
  • Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'पति-पत्नी और वो दो' का ...

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'पति-पत्नी और वो दो' का धमाका, बॉक्स ऑफिस पर हुई ताबड़तोड़ कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 4: आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस के मंडे टेस्ट में बाजी मारी है. चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. जानें इस रॉम-कॉम ने अब तक कुल कितने करोड़ की कमाई की है?

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 19, 2026 6:48 AM IST
bollywoodlife.com top news

'पति-पत्नी और वो दो' का कलेक्शन

हॉरर-कॉमेडी 'थामा' के बाद बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपनी होम ग्राउंड यानी रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर में वापस लौट आए हैं. साल 2019 की सुपरहिट फिल्म 'पति पत्नी और वो' के इस सीक्वल में आयुष्मान का मुकाबला इस बार एक या दो नहीं, बल्कि तीन-तीन हसीनाओं से है. 15 मई को थिएटर्स में दस्तक देने वाली इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करने के बाद, अब इस फिल्म ने सबसे मुश्किल माने जाने वाले मंडे टेस्ट को भी आसानी से पार कर लिया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 4: 'पति पत्नी और वो दो' और 'करुप्पु' के बीच महामुकाबला, मंडे टेस्ट में पास हुईं फिल्में?

कैसा रहा 'पति पत्नी और वो दो' का मंडे कलेक्शन?

अक्सर देखा जाता है कि बड़े बजट की फिल्में भी वर्किंग डे यानी सोमवार आते ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो जाती हैं. लेकिन मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी 'पति पत्नी और वो दो' फिल्म ने क्रिटिक्स को चौंका दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. वर्किंग डे के लिहाज से इस कलेक्शन को काफी मजबूत माना जा रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, जानें 3 दिनों का कुल कलेक्शन

चार दिनों का बॉक्स ऑफिस सफर

फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसके कलेक्शन में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिला है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के अब तक के आंकड़ों पर.
पहला दिन- 4 करोड़ रुपये
दूसरा दिन- 5.75 करोड़ रुपये
तीसरा दिन- 7.75 करोड़ रुपये
चौथा दिन- 3.25 करोड़ रुपये
टोटल नेट कलेक्शन- 20.75 करोड़ रुपये
ग्रॉस कलेक्शन- 24.84 करोड़ रुपये

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने ओपनिंग वीकेंड पर किया बंपर कलेक्शन, इतने करोड़ रुपये पहुंची कमाई

बजट की रिकवरी और आगे की राह

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स ने इस एंटरटेनिंग फिल्म को बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया है. हालांकि, फिल्म अभी अपने बजट के आंकड़े से काफी दूर है, लेकिन जिस तरह से इसके ग्राफ में लगातार बढ़त देखी जा रही है, उसे देखकर लगता है कि फिल्म आने वाले दिनों में आसानी से अपना बजट निकाल लेगी.

क्या है फिल्म की कहानी?

इस बार मुदस्सर अजीज ने कंफ्यूजन और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया है. फिल्म की कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज प्रजापति (आयुष्मान खुराना) के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी शादी एक तेज-तर्रार पत्रकार (वामिका गब्बी) से होती है. दोनों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में भूचाल तब आता है, जब कुछ अजीबोगरीब गलतफहमियां एंट्री लेती हैं. यह मजेदार ड्रामा और आयुष्मान का सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Shilpa Shetty के शो पर बेटी टीना संग नजर आए Govinda, पत्नी सुनीता आहूजा को खोजती रहीं फैंस की निगाहें