google-preferred
  • Home
  • Box Office
  • Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1: Ayushmann Khurrana का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल, छाप डाले इतने नोट...

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1: Ayushmann Khurrana का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल, छाप डाले इतने नोट

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1: आयुष्मान खुराना इस समय सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के साथ फिल्म पति पत्नी और वो दो में धमाल मचा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितने नोट छापे हैं.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: May 16, 2026 6:59 AM IST
bollywoodlife.com top news

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1

Ptni Aur Woh Do Box Office Day 1: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो कि अपनी बेहतरीन टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. बीते कुछ समय में आयुष्मान खुराना ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. इस बार भी आयुष्मान खुराना ने फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसी अदाकाराएं भी नजर आ रही हैं. बीते दिन से ही इनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की तारीफ कर रहे हैं. वहीं अगर बात की जाए कमाई की तो फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 4.62 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. पहले ही दिन फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के करीब 6,822 शोज दिखाए गए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Friday OTT-Theater Release: ओटीटी से थिएटर तक, इस वीकेंड खुला है मनोरंजन का पिटारा, रिलीज हुईं ये सीरीज-मूवीज

कितनी रही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की ऑक्यूपेंसी

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की पहले दिन की ऑक्यूपेंसी 12 प्रतिशत दर्ज की गई है.वहीं फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 5.62 करोड़ रुपए हो गया है. इसमें फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ओवरसीज कलेक्शन केवल 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आंकड़े देखकर एक बात तो तय है कि 'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. पहले ही दिन इस फिल्म ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pati Patni Aur Woh Do के लिए सितारों ने खाली कर दी मेकर्स की जेब! आयुष्मान, सारा और वामिका में कौन है सबसे महंगा स्टार

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में किसने मारी बाजी

रिलीज के बाद से ही लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात कर रहे हैं. यहां मजेदार बात ये है कि लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के अलावा किसी और की ही तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के काम ने लोगों का दिल जीत लिया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pati Patni Aur Woh Do Trailer: 1 घरवाली और 2 बाहरवाली के बीच उलझे आयुष्मान खुराना, 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज

आयुष्मान खुराना को किसने दिया पछाड़?

फैंस का कहना है कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के लिए सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह ने जबरदस्त कमबैक किया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म में हसीनाओं ने आयुष्मान खुराना के पछाड़ दिया है. रकुल प्रीत सिंह के हॉट अंदाज की लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Dhurandhar 2 Box Office Day 58: कछुए से भी धीमी हुई 'धुरंधर 2' की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर हुई ढेर