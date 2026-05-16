Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1: Ayushmann Khurrana का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल, छाप डाले इतने नोट

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1: आयुष्मान खुराना इस समय सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के साथ फिल्म पति पत्नी और वो दो में धमाल मचा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितने नोट छापे हैं.

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 1

Ptni Aur Woh Do Box Office Day 1: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो कि अपनी बेहतरीन टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. बीते कुछ समय में आयुष्मान खुराना ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. इस बार भी आयुष्मान खुराना ने फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसी अदाकाराएं भी नजर आ रही हैं. बीते दिन से ही इनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की तारीफ कर रहे हैं. वहीं अगर बात की जाए कमाई की तो फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 4.62 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. पहले ही दिन फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के करीब 6,822 शोज दिखाए गए हैं.

कितनी रही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की ऑक्यूपेंसी

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की पहले दिन की ऑक्यूपेंसी 12 प्रतिशत दर्ज की गई है.वहीं फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 5.62 करोड़ रुपए हो गया है. इसमें फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ओवरसीज कलेक्शन केवल 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आंकड़े देखकर एक बात तो तय है कि 'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. पहले ही दिन इस फिल्म ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं.

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में किसने मारी बाजी

रिलीज के बाद से ही लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात कर रहे हैं. यहां मजेदार बात ये है कि लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के अलावा किसी और की ही तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के काम ने लोगों का दिल जीत लिया है.

आयुष्मान खुराना को किसने दिया पछाड़?

फैंस का कहना है कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के लिए सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह ने जबरदस्त कमबैक किया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म में हसीनाओं ने आयुष्मान खुराना के पछाड़ दिया है. रकुल प्रीत सिंह के हॉट अंदाज की लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…