Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने ओपनिंग वीकेंड पर किया बंपर कलेक्शन, इतने करोड़ रुपये पहुंची कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म की कितनी कमाई हो गई है.

पति पत्नी और वो दो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) ने 17 मई यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा किया है. इस फिल्म को पहले वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और इसका नतीजा कमाई में दिख रहा है. मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनने वाली आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की हिस्सा है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का पहला वीकेंड हुआ पूरा

बॉलीवुड स्टार्स आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी से सजी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सभी स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है. इसका नतीजा ये है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने रविवार शाम 7 बजे तक 5.46 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म अब तक 15.21 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हालांकि, फिल्म के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 17 करोड़ रुपये की आसपास कमाई कर सकती है.