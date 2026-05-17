Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 3: Ayushmann Khurrana ने दिखाई 'धुरंधर 2' को आंख, कमाई देखकर लगेगा सदमा

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 3: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी की फिल्म का क्या हाल है. रिलीज के तीसरे दिन इस फिल्म ने कितने नोट छाप लिए हैं.

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 3: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने एक लंबे समय के साथ बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है. इस समय आयुष्मान खुराना ने फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी हसीनाओं के साथ काम किया है. रिलीज होते ही लोगों ने फिल्म की तारीफ करनी शुरू कर दी है. हाल ये है कि लोग सारा अली खान की एक्टिंग की खूब तारीफ तक कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि सारा अली खान के आगे आयुष्मान खुराना की चमक फीकी पड़ गई है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी की भी खूब तारीफ हो रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर डाली है. अगर बात की जाए फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के कलेक्शन की तो फिल्म ने पहले दिन 4.00 करोड़ रुपए दूसरे दिन 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं तीसरे दिन फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की कमाई 37 लाख हो चुकी है.

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का तीन दिन में हुआ ये हाल

सुबह 10 बजे तक इस फिल्म ने ठीकठाक कमाई कर डाली है. अब तक इस फिल्म के 1,844 शोज दिखाए गए हैं. वहीं फिल्म की ओक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की गई है. इसी के साथ फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का नेट कलेक्शन 10.12 करोड़ रुपए हो चुका है. इसके अलावा फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ग्रॉस कलेक्शन 12.14 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आपको बता दें कि ये फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. रात होते होते ही ये बात क्लियर हो पाएगी कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की कितनी कमाई हो रही है.

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को कौन दे रहा है टक्कर?

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' पर लगातार धुरंधर 2, भूत बंगला और राजा शिवाजी की तरफ से टक्कर मिल रही है. ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस समय तगड़ी पकड़ बनाए हुए हैं. अगर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को इसे आगे निकलना है तो थोड़ी और मेहनत करनी होगी. हालांकि वीकेंड का फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को पूरा फायदा मिल रहा है. शनिवार को भी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की कमाई में उछाल दिखा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…