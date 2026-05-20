Pati Patni Aur Woh Do Box office collection day 6: हफ्तेभर में हुई Ayushmann Khurrana की हो गई ऐसी हालत, 10 बजे तक हुई इतनी कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 6: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) इस समय फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) में नजर आ रहे हैं. बीते हफ्ते ही आयुष्मान खुराना ने सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. आते ही इस फिल्म की भिड़ंत धुरंधर 2, भूत बंगला, राजा शिवाजी, आखिरी सवाल और कुरुप्पु के साथ हुई है. आते ही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने अपना दमखम दिखाया था. हालांकि हफ्ता बीतते-बीतते फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की हालत अब खराब होने लगी है. रिलीज के छठे दिन 10 बजे तक इस फिल्म ने केवल 4 लाख रुपए की ही कमाई की है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' इस समय 978 शोज में दिखाई जा रही है. इसी के साथ फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ग्रॉस कलेक्शन 28.87 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 24.29 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. आंकड़े इस बात का सबूत है कि 6 दिनों में ही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की हवा टाइट हो गई है.
भले ही आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की हो, लेकिन ये फिल्म लोगों का दिल नहीं जीत पा रही है. रिलीज के बाद से ही लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की कहानी बकवास है. हालांकि बहुत कुछ लोग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को एंटरटेनिंग बता रहे हैं. फैंस का कहना है कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का फर्स्ट हाफ मजेदार है. हालांकि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का सेकेंड हाफ थोड़ा बोरिंग हो जाता है.
जहां एक तरफ लोग कृष्णावतारम पर निगाह बनाए हुए थे वहीं दूसरी तरफ फिल्म कुरुप्पु बाजी मार ले गई है. साउथ की ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को असली टक्कर यही फिल्म दे रही है. अगर कलेक्शन की बात की जाए तो कुरुप्पु ने 6 दिनों में 110 करोड़ रुपए का तगड़ा बिजनेस कर डाला है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को ये आंकड़ा पार करने में फिलहाल कई जन्म लगने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…