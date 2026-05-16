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Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 2: 'पति पत्नी और वो दो' ने दूसरे दिन शाम तक की इतनी कमाई, Ayushmann Khurrana का चला जादू

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने अच्छी शुरुआत की थी. इस फिल्म ने दूसरे दिन शाम तक इतना कलेक्शन किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 16, 2026 6:27 PM IST
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फिल्म पति पत्नी और वो दो ने दूसरे दिन इतना कलेक्शन किया है.

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने अच्छी ओपनिंग लेने के साथ ही दूसरे दिन भी अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के कलेक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे पसंद किया जा रहा है. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ एक्ट्रेसेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी नजर आ रही हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स एक साथ तीन-तीन महिलाओं के साथ प्रेम-प्रसंग करता है. आइए जानते हैं कि आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' कितनी कमाई कर ली है.

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फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का कलेक्शन

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने बीते शुक्रवार को बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का कमाल देखने को मिल रहा है. वहीं, फिल्म की तीनों एक्ट्रेसेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी ने अपने काम से ध्यान खींचा है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने रिलीज के बाद दूसरे शनिवार को शाम तक ठीक कलेक्शन कर लिया था. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान खुराना की फिल्म ने शनिवार को शाम 6 बजे तक 3 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस तरह से फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने अब तक 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. आयुष्मान खुराना की फिल्म उस समय ठीक कमाई कर रही है जब सिनेमाघरों में कई और मूवीज भी लगी हुई हैं.

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फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को मुदस्सर अजीज ने किया डायरेक्ट

मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' लोगों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज दे रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और तीन एक्ट्रेसेस के अलावा विजय राज, तिग्मांशु धूलिया, दुर्गेश कुमार जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि साल 2019 में डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने फिल्म 'पति पत्नी और वो' बनाई थी. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर नजर आए थे. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि, इस बार मुदस्सर अजीज ने स्टारकास्ट बदल दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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