Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, जानें 3 दिनों का कुल कलेक्शन

Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने अपने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.

Pati Patni Aur Woh Do की कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर इस समय कॉमेडी और रोमांस का तड़का खूब रंग ला रहा है. बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने सिनेमाघरों में अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. 15 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसका सीधा असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ नजर आ रहा है. मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी यह मल्टीस्टारर फिल्म थिएटर्स में दर्शकों को हंसा रही है.

बॉक्स ऑफिस पर चला आयुष्मान का जादू

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसे टैलेंटेड स्टार्स मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में इन सभी कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग और दमदार एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है. वीकेंड पर फिल्म के शोज हाउसफुल रहे.

'सैकनिल्क' की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रविवार यानी 17 मई को करीब 7.75 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. इस मजबूत आंकड़े के साथ 'पति पत्नी और वो दो' का अब तक का कुल कलेक्शन 17.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. आयुष्मान की यह फिल्म अपने पहले वीकेंड पर 17 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट डोमेस्टिक कलेक्शन दर्ज कर चुकी है.

कई फिल्मों की टक्कर के बीच जमाई धाक

इस समय सिनेमाघरों में मुकाबला काफी कड़ा है. 'पति पत्नी और वो दो' के सामने 'आखिरी सवाल', 'कृष्णावतारम', 'भूत बंगला', 'करुप्पू' और 'धुरंधर 2' जैसी कई नई और पुरानी फिल्में चुनौती बनकर खड़ी हैं. लेकिन इस हैवी कॉम्पिटिशन के बावजूद आयुष्मान खुराना की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है.

स्टारकास्ट बदलते ही बदला फिल्म का मिजाज

डायरेक्टर मुदस्सर अजीज को बॉलीवुड में बेहतरीन और साफ-सुथरी कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. इससे पहले साल 2019 में उन्होंने कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर को लेकर 'पति पत्नी और वो' बनाई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे थे. लेकिन इस बार मेकर्स ने फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए पूरी स्टारकास्ट को बदल दिया. कार्तिक की जगह आयुष्मान खुराना और उनके साथ सारा, रकुल और वामिका की नई तिकड़ी को लाया गया, और दर्शकों ने इस नए कॉम्बिनेशन को भी हाथों-हाथ लिया है. फिल्म की रफ्तार को देखकर लगता है कि यह वीकडेज में भी अच्छी कमाई जारी रखेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.