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Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 4: 'पति पत्नी और वो दो' और 'करुप्पु' के बीच महामुकाबला, मंडे टेस्ट में पास हुईं फिल्में?

Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में गदर मचा रही हैं. ऐसे में आइए देखते हैं मंडे टेस्ट में 'पति पत्नी और वो दो' या 'करुप्पु' किसने बाजी मारी.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 18, 2026 9:03 PM IST
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 4: पिछले शुक्रवार यानी 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में एक-दो नहीं बल्कि, तीन-तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं. इसमें आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) साउथ सुपरस्टार सूर्या (Surya) की 'करुप्पु' (Karuppu) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) स्टारर 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal) शामिल है. इन तीनों सुपरस्टार्स की फिल्मों को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं. वीकेंड (शनिवार और रविवार) को 'पति पत्नी और वो दो' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, जबकि, संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' का बेहद बुरा हाल रहा है. वहीं सूर्या की तमिल फिल्म 'करुप्पु' ने छप्परफाड़ कमाई करके हर किसी को चौंका दिया. वीकेंड के बाद हर किसी की निगाह तीनों फिल्मों के मंडे टेस्ट पर टिकी थी. तो आइए देखते हैं पहले सोमवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 4) पर बाजी मारी है.

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'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने अपने पहले वीकेंड पर भारत में करीब 17.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, लेकिन रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे दिन यानी पहले मंडे टेस्ट में आयुष्मान की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने 2.07 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.

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डे 1- 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 7.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 2.07 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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भारत में कुल कमाई- 19. 57 करोड़ रुपए
भारत में नेट ग्रॉस कलेक्शन- 23.44 करोड़ रुपए

'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

साउथ सुपरस्टार सू्र्या की फिल्म 'करुप्पु' ने रिलीज के बाद शुरुआती तीन दिनों में ही भारतमें 68 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. वीकेंड पर इसका काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'करुप्पु' ने रिलीज के चौथे दिन और पहले सोमवार को महज 9.81 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

डे 1- 15.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 24.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 28.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 9.81 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 77. 81 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 90.33 करोड़ रुपए का कलेक्शन

'आखिरी सवाल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' के लिए वीकेंड किसी बुरे सपने जैसा रहा. फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में महज 1.95 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं अब इसके सोमवार के कलेक्शन सामने आए हैं, जिन्हें देखकर मेकर्स भी अपना माथा पकड़ लेंगे. वीकेंड के बाद 'आखिरी सवाल' के जो आंकड़े आए हैं उनमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय दत्त स्टारर इस मूवी ने रिलीज के चौथे दिन और पहले सोमवार को सिर्फ 0.16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. अब तक के कलेक्शन के हिसाब से ये साबित हो चुका है कि, ये फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि डिजाक्टर हो चुकी है.

डे 1- 0.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 0.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 0.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 0.16 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 2.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 2.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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