Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 5: सूर्या ने 5वें दिन अपनी ही फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड! कैसा रहा आयुष्मान की मूवी का हाल?

Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office: आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो'और सूर्या की 'करुप्पु' फिल्म के बीच इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर घमासान मचा हुआ है. इसी बीच दोनों फिल्मों के 5वें दिन के कलेक्शन सामने आ गए हैं.

'करुप्पु' और 'पति पत्नी और वो दो' के लिए कैसा रहा 5वां दिन?

Pati Patni Aur Woh Do vs Karuppu Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर इस तीन फिल्मों के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. एक तरफ हैं बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) तो दूसरी तरफ हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या (Surya). तीने स्टार्स की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do), 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal) और 'करुप्पु' (Karuppu) 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. रिलीज के बाद से ही जहां सूर्या की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही हैं, वहीं संजय और आयुष्मान की फिल्म की मिट्टी पलीद होते हुए देखा जा रहा है. मंडे टेस्ट में 'पति पत्नी और वो दो' और 'आखिरी सवाल' अपनी साख बचाने में नाकामयाब रहे, वहीं अब इसके 5वें दिन यानी पहले मंगलवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं तीनों फिल्मों ने रिलीज के 5वें दिन कितने का कलेक्शन किया है.

'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और पहले मंगलवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली. जहां पहले मंडे को फिल्म अपना जादू दिखाने में असफल रही वहीं पहले मंगलवार को भी इसका कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को आयुष्मान की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने 2.09 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.

डे 1- 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 2- 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 3- 7.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 4- 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 5- 2.09 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कमाई- 22.84 करोड़ रुपए

भारत में नेट ग्रॉस कलेक्शन- 27.30 करोड़ रुपए

'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

साउथ सुपरस्टार सू्र्या की फिल्म 'करुप्पु' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. वीकेंड पर इसका काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, हालांकि, वर्किंग डेज आते ही इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा रही हैं, बावजूद इसके इसकी कमाई करोड़ों में हैं और रिलीज के 5वें दिन ही सूर्या ने अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिघंम' का रिकॉर्ड तोड़ डाला हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'करुप्पु' ने रिलीज के पांचवे दिन और पहले मंगलवार को 9.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

डे 1- 15.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 2- 24.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 3- 28.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 4- 14.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 5- 8.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 90.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 105.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

दरअसल, सूर्या की हालिया रिलीज 'करुप्पु' ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिंघम' का रिकॉर्ड मटियामेट कर दिया है. साल 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 90 से 100 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था. वहीं 'करुप्पु' ने 5वें दिन 105.50 करोड़ की कमाई कर 'सिंघम' का रिकॉर्ड तोड़ डाला है.

'आखिरी सवाल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' के लिए सिर्फ वीकेंड ही नहीं बल्कि वर्किंग डेज भी किसी बुरे सपने जैसा चल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन बीत चुके हैं और इसने अभी तक 2 करोड़ का ही आंकड़ा पार किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय दत्त स्टारर इस मूवी ने रिलीज के पांचवे दिन और पहले मंगलवार को सिर्फ 0.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

डे 1- 0.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 2- 0.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 3- 0.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 4- 0.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 5- 0.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 2.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 2.81 करोड़ रुपए का कलेक्शन

गौरतलब है कि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही है, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…