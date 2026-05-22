Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box office: कृष्णावतारम के हाथ धोकर पीछे पड़े आयुष्मान खुराना, बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम

Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box office collection इस समय फिल्म कृष्णावतारम और आयुष्मान खुराना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हो गया है.

Pati Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box Office

Pati Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box Office: एक जमाने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का अंबार लगा है. धुरंधर 2 के रिलीज होे के बाद से करीब दर्जनभर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जा चुकी हैं. ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाई कर रही हैं. इनमें से एक नाम फिल्म कृष्णावतारम (Krishnavataram) का भी आता है. फिल्म कृष्णावतारम को रिलीज हुए केवल 14 दिन हुए हैं. इतने कम समय में ही फिल्म कृष्णावतारम ने आम जनता से लेकर राजनेताओं तक का दिल जीत लिया है. अगर बात की जाए फिल्म कृष्णावतारम के कलेक्शन की तो ये फिल्म भूत बंगला, धुरंधर 2, पति पत्नी और वो दो जैसी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है. रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने 1.10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. 13वें दिन ये कलेक्शन 1.45 करोड़ रुपए था. इसी के साथ फिल्म का नेट कलेक्शन 23.77 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म कृष्णावतारम का ग्रॉस कलेक्शन 28.04 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.बीते दिन इस फिल्म के 2,080 शोज दिखाए गए थे.

पति पत्नी और वो दो का क्या हुआ हाल?

फिल्म 'कृष्णावतारम' को इस समय सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी और आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो कड़ी टक्कर दे रही है. फिल्म पति पत्नी और वो दो ने रिलीज के बाद केवल 2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म पति पत्नी और वो दो का टोटल कलेक्शन 34.43 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 29.00 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसके अलावा फिल्म पति पत्नी और वो का ओवरसीज कलेक्शन 50 लाख रुपए रहा है. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 5.85 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म पति पत्नी और वो दो का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 40.28 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

पति पत्नी और वो दो और कृष्णावतारम में से कौन निकली आगे?

कहना गलत नहीं होगा कि पति पत्नी और वो दो ने फिल्म कृष्णावतारम को बुरी तरह से पछाड़ दिया है. हालांकि अब वीकेंड करीब है. अब ये तो हर कोई जानता है कि वीकेंड पर फिल्म के डायनामिक्स पूरी तरह से बदल जाते हैं. माना जा रहा है कि इस वीकेंड का पति पत्नी और वो दो ने फिल्म कृष्णावतारम दोनों को ही फायदा मिलने वाला है. हालांकि वीकेंड पर भी पति पत्नी और वो दो ने फिल्म कृष्णावतारम को बूत बंगला, धुरंधर 2, दृश्यम 3 और कुरुप्पु जैसी फिल्मों से पंगा लेना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…