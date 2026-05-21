Pati Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box office collection: कृष्ण से बॉक्स ऑफिस पर भिड़े Ayushmann Khurrana, हुआ ऐसा हाल

Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box office collection इस समय फिल्म कृष्णअवतारम पार्ट वन आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो को कड़ी टक्कर दे रही है. इस फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी धमाल मचा रही हैं.

Pati Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box Office

Patni Aur Woh Do VS Krishnavataram Box office collection: एक लंबे समय के बाद पौराणिक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी. कुछ समय पहले ही फिल्म कृष्णावतारम (Krishnavataram) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. अब ये फिल्म लगातार लोगों का दिल जीत रही है. जिस तरह से फिल्म की कहानी में कृष्ण का सफर दिखाया गया है, वो अलौकिक है. ये फिल्म लगातार भूत बंगला, धुरंधर 2, पति पत्नी और वो दो जैसी फिल्मों को टक्कर दे रही है. यही वजह है जो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म नोट छाप रही है. फिल्म कृष्णावतारम की अब तक की कमाई की बात की जाए तो रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने 98 लाख रुपए का बिजनेस किया है. इससे पहले फिल्म कृष्णावतारम ने 1.45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. बीते दिन इस फिल्म के 1911 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म कृष्णअवतारम का ग्रॉस कलेक्शन 27.90 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का नेट कलेक्शन 23.65 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

कहां तक पहुंची पति पत्नी और वो दो?

हालांकि इतना कमाई करने के बाद भी फिल्म कृष्णावतारम, पति पत्नी और वो दो को टक्कर नहीं दे पा रही है. आयुष्मान खुराना की फिल्म लगातार कमाई के मामले में फिल्म 'कृष्णावतारम' से आगे निकलती नजर आ रही है. आयुष्मान खुराना की फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. रिलीज के छठे दिन पति पत्नी और वो दो ने 2.75 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. छठे दिन पति पत्नी और वो दो की 12 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. बीते दिन इस फिल्म के 5,559 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ पति पत्नी और वो दो का ग्रॉस कलेक्शन 32.07 करोड़ रुपए हो गया है.

आयुष्मान खुराना ने की कृष्णावतारम की छुट्टी

वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 27.00 करोड़ रुपए हो गया है. छठे दिन पति पत्नी और वो दो का ओवरसीज कलेक्शन केवल 60 लाख रुपए दर्ज किया गया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 5.35 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. पति पत्नी और वो का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.42 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में टैक्स फ्री होने के बाद भी फिल्म कृष्णावतारम पति पत्नी और वो दो को टक्कर नहीं दे पा रही है. इस समय पति पत्नी और वो दो नोट छापने की मशीन बनी हुई है. सोशल मीडिया पर लोग आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी का तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…