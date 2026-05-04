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Patriot Worldwide Collection Day 3: भारत ही नहीं, विदेशों में भी 'पैट्रियट' का जलवा, तीन दिनों में दुनियाभर से बटोरे इतने करोड़

Patriot Worldwide Collection Day 3: ममूटी और मोहनलाल स्टारर 'पैट्रियट' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. घरेलू बाजार में मामूली गिरावट के बावजूद विदेशी बाजारों में फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 4, 2026 2:53 PM IST
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पैट्रियट की तीन दिन की कमाई

मलयालम सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार ममूटी और मोहनलाल की अवेटेड फिल्म 'पैट्रियट' बॉक्स ऑफिस पर चर्चा का विषय बनी हुई है. 18 साल लंबे इंतजार के बाद जब ये दो दिग्गज स्क्रीन पर साथ आए, तो फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच गया है. हालांकि घरेलू बाजार (भारत) में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह फिल्म किसी सुनामी से कम नहीं है. महेश नारायणन द्वारा निर्देशित इस स्पाई पॉलिटिकल थ्रिलर ने 1 मई 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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घरेलू बॉक्स ऑफिस का हाल

भारतीय बाजार में 'पैट्रियट' की शुरुआत काफी दमदार रही थी. फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की. हालांकि, दूसरे दिन से ही कलेक्शन में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया. दूसरे दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ का कारोबार किया. उम्मीद थी कि रविवार की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन इसके कलेक्शन में और कमी आई है. संडे को फिल्म ने घरेलू बाजार में लगभग 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल तीन दिनों की कमाई 21.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

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फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

जहां एक तरफ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में कमी देखी जा रही है, वहीं वर्ल्डवाइड लेवल पर यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. तीसरे दिन विदेशी बाजारों में फिल्म ने करीब 9 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

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ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन: 38.50 करोड़ रुपये

कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस (3 दिन): 63.61 करोड़ रुपये

महज तीन दिनों में 63 करोड़ का आंकड़ा पार करना मलयालम सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. विशेष रूप से खाड़ी देशों और पश्चिमी बाजारों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म 'पैट्रियट' की खासियत

यह फिल्म केवल दो सुपरस्टार्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्टार कास्ट के लिए भी जानी जा रही है. फिल्म में ममूटी और मोहनलाल के साथ फहद फासिल, नयनतारा, कुंचाको बोबन, रेवती और दर्शना राजेंद्रन जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. यह फिल्म सर्विलांस, राजनीति और जासूसी के ताने-बाने को दिखा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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