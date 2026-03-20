Ustaad Bhagat Singh Day 1 Collection: नहीं चला 'धुरंधर 2' का जोर! बॉक्स ऑफिस पर दिखा 'उस्ताद भगत सिंह' का तांडव, छापे करोड़ों

Ustaad Bhagat Singh Day 1 Collection: 19 मार्च 2026 को 'धुरंधर 2' के साथ-साथ पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' भी रिलीज हुई है. दोनों का अब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है, क्योंकि 'धुरंधर 2' की नाक के नीचे से 'उस्ताद भगत सिंह' ने करोड़ों नोट छाप डाले.

Pawan Kalyan Movie Ustaad Bhagat Singh: एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का धमाका देखने को मिल रहा है, वहीं बीच साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh) ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लंबे इंतजार के बाद अब जब पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Pawan Kalyan Movie Ustaad Bhagat Singh) रिलीज हुई है, तो फैंस के लिए नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है, जिसकी झलक बॉक्स ऑफिस पर साफ देखने को मिल रही है. हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनी इस मूवी ने ओपनिंग डे पर नोटों की बारिश कर दी है.

'धुरंधर 2' के बीच 'उस्ताद भगत सिंह' का तांडव

19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने बॉक्स ऑफिस (Wstaad Bhagat Singh Day 1 Collection) पर धमाकेदार शुरुआत की है. मूवी ने 'धुरंधर 2' की आंधी और क्रेज के बीच पहले ही दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. रिलीज के साथ ही पवन कल्याण स्टरर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई है. बता दें कि, 'उस्ताद भगत सिंह' को जबरदस्त एडवांस बुकिंग और बड़े लेवल पर रिलीज होने का खूब फायदा मिला है, जिसकी वजह से मूवी ने 'धुरंधर 2' के बीच भी करोड़ों नोट छाप डाले.

'उस्ताद भगत सिंह' ओपनिंग डे कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज के पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर 31.50 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन (Ustaad Bhagat Singh First Day Collection) किया है. कहा जा रहा है फिल्म की अच्छी शुरुआत के पीछे इसकी तगड़ी एडवांस बुकिंग का हाथ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने प्री-सेल्स से ही 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी और पहले दिन देशभर में इसके लगभग 4,500 शोज रखे गए है, जिसका इसके कलेक्शन में काफी फायदा हुआ.

कितना है 'उस्ताद भगत सिंह' का बजट?

आपको बता दें कि, हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनी पवन कल्याण की ये फिल्म 150 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट (Ustaad Bhagat Singh Budget) में तैयार की गई है. इसमें श्रीलीला, राशि खन्ना और आर.पार्थिबन जैसे सितारे लीड रोल में नजर आ रहे हैं. यह पूरी तरह से एक 'मास एंटरटेनर' फिल्म है, जिसे खास तौर पर पवन कल्याण के फैंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

'उस्ताद भगत सिंह' से पहले इन फिल्मों में आए थे नजर

आपको बता दें कि, 'उस्ताद भगत सिंह' से पहले पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' उर्फ 'ओजी' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. ये एक गैंगस्टर एक्शन फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी. वहीं OG से पहले एक्टर 'हरि हर वीरा मल्लू' में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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