Peddi Box Office Collection Day 1: राम चरण की 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, पहले दिन 'धुरंधर' को दी मात

Peddi First Day Collection: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म ओपनिंग डे पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

पेड्डी ने धुरंधर को पछाड़ा.

Peddi Opening Day Box Office Collection: साउथ सिनेमा के हीरो राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का लेकर जितनी उम्मीद थी, वो उससे ज्यादा निकली है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में लोग उमड़ रहे हैं. 4 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है. इस फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़ा सामने आ गए हैं. फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को मात दी है. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है.

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया भौकाल

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी थी. अब ये फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही है. फिल्म देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 40.66 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने पेड प्रीव्यू से 18.50 करोड़ रुपये जोड़े थे. इस तरह से फिल्म का कलेक्शन 59.16 करोड़ रुपये हो गया है. इसे साथ ही राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (28.60 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पर नहीं पड़ा दूसरी मूवीज का असर

बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के अलावा जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' उस समय जबरदस्त कमाई कर रही है जब सिनेमाघरों में पहले से ही 'दृश्यम', 'ब्लास्ट' जैसी साउथ की फिल्में लगी हैं. इन फिल्मों को भी पसंद किया जा रहा है लेकिन ये राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पर असर नहीं डाल पाई हैं. बताते चलें कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट का कहना था कि ये वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितने रिकॉर्ड तोड़ती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.