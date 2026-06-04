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Peddi Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर कितने करोड़ छापेगी 'पेड्डी'? जानें राम चरण की फिल्म की 5 बजे तक की कमाई

Peddi Opening Day Collection: फिल्म 'पेड्डी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेड एक्सपर्ट ने फिल्म के पहले दिन कमाई के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म ने शाम 5 बजे तक कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 4, 2026 5:01 PM IST
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फिल्म पेड्डी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Peddi Box Office Collection: राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही दिखा दिया कि जबरदस्त कमाई करने वाली है. फिल्म को देखने के बाद लोग इसकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं. वहीं, फिल्म 'पेड्डी' की क्रिटिक्स भी तारीफ कर रहे हैं. इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर राम चरण और जाह्नवी कपूर की जलवा देखने को मिल रहा है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने बताया है कि ये फिल्म पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वाली है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को शाम 5 बजे तक कितनी कमाई कर ली है.

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फिल्म 'पेड्डी' ने कर लिया है इतना कलेक्शन

साउथ इंडस्ट्री के चर्चित स्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' का अनाउंसमेंट के बाद से काफी बज था. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ वीडियोज और फोटोज वायरल हुए थे और इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे. फिर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज किया गया तो फैंस का उत्साह डबल हो गया. अब फिल्म के किलीज होते ही फैंस सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने गुरुवार को शाम 5 बजे तक 25.62 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस फिल्म का एक दिन पहले यानी बुधवार को प्रीमियर हुआ था, जिसमें 18.50 करोड़ रुपये की की कमाई की थी. इस तरह से राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने 44.12 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'पेड्डी' को लेकर ट्रेड एनालिस्ट ने कही ये बात

राम चरण और जाह्नवी कपूर फिल्म 'पेड्डी' को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स काफी खुश हो गए हैं. इस फिल्म में लेकर बताया जा रहा है कि ये भारत में 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लेगी. इस तरह से फिल्म 'पेड्डी' साल 2025 में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन जाएगी. बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं, इस फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करेगी. इस तरह से फिल्म 'पेड्डी' ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी भी नजर आ रह हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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