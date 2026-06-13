Peddi Box Office Collection: 10वें दिन 200 करोड़ी हुई राम चरण की फिल्म, 'पेड्डी' का कुछ बिगाड़ नहीं पाई नई मूवीज

Peddi Box Office Collection Day 10: राम चरण (Ram Charan) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को कमाई के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने में 10 दिन का समय लगा है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे शनिवार यानी 13 जून को धमाकेदार कलेक्शन किया है जबकि बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में 6 नई मूवीज रिलीज हुई हैं. इसके बाद राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर डटी है. साउथ सिनेमा की इस मूवी ने जाहिर कर दिया है कि ये किसी के सामने झुकने वाली नहीं है. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने 10वें दिन कितनी कमाई की है.
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की कमाई के आंकड़े देखकर मेकर्स खुश होंगे. इस फिल्म को लेकर जितना ज्यादा बज था, उसी हिसाब से कमाई हो रही है. फिल्म ने 10 दिन धांसू कमाई करते हुए कलेक्शन 200 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के बाद 10वें दिन यानी शनिवार रात 10 बजे तक 7.86 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म का कलेक्शन 206.56 करोड़ रुपये हो गया है. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के शुक्रवार की कमाई को देखते हुए शनिवार के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया है. अभी रविवार बाकी है और दूसरे वीकेंड तक फिल्म की कमाई 215 करोड़ रुपये के पार आसानी से पहुंच सकती है.
फिल्म 'पेड्डी' की 10 दिनों की कमाई
पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये
दिन 1- 51.00 करोड़ रुपये
दिन 2- 26.90 करोड़ रुपये
दिन 3- 29.10 करोड़ रुपये
दिन 4- 32.15 करोड़ रुपये
दिन 5- 12.35 करोड़ रुपये
दिन 6- 9.70 करोड़ रुपये
दिन 7- 7.55 करोड़ रुपये
दिन 8- 6.30 करोड़ रुपये
दिन 9- 5.15 करोड़ रुपये
दिन 10- 7.86 करोड़ रुपये (रात 10 बजे तक)
अब तक की कमाई - 206.56 करोड़ रुपये
बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के सामने 6 नई मूवीज रिलीज हुई हैं. इन मूवीज में 'भारत भाग्य विधाता', 'हॉन्टेड 3डी', 'मैं वापस आऊंगा', 'गर्वनर', 'हीरा सारा', 'द नर्मदा स्टोरी' हैं. वहीं, पहले से सिनेमाघरों में 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'दृश्यम 3' लगी हैं. इसके बाद भी राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा और शिवा राजकुमार भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.