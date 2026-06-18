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Peddi Box Office Collection Day 14: 'पेड्डी' के आगे घुटने टेक बैठीं नई फिल्में, 14वें दिन के कलेक्शन ने उड़ाए होश!

Peddi Box Office Collection: Ram Charan और Janhvi Kapoor की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के 14वें दिन भी फिल्म ने ऐसा गदर मचाया कि, नई फिल्मों की हवा ही टाइट हो गई. आइए जानते हैं 14वें दिन तक राम चरण की फिल्म ने कितनी कमाई कर ली.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 18, 2026 7:39 AM IST
Peddi Box Office Collection Day 14: 'पेड्डी' के आगे घुटने टेक बैठीं नई फिल्में, 14वें दिन के कलेक्शन ने उड़ाए होश!

'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14

Peddi Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ह नाम का डंका बज रहा है और वो राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का जो 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मूवी को थिएटर्स में दस्तक दिए 14 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इसका जलवा बरकरार है. इस बीच सिनेमाघरों में एक-दो नहीं बल्कि 4 फिल्में आई, लेकिन मजाल है कि 'पेड्डी' की रफ्तार धीमी पड़ी हो. 'पेड्डी' के बीच 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर', 'मैं वापस आऊंगा' और 'हॉन्टेड 3D' जैसी नई फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नामकाम रहीं, जबकि राम चरण की फिल्म 14वें जिन भी कमाई के नए रिकॉर्ड गढ़ती नजर आ रही है. जहां नई मूवीज लाखों में सिमट गई हैं. वहीं दूसरी तरफ ये पैन-इंडिया मूवी बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है.

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किस पर आधारित है फिल्म 'पेड्डी'?

बुची बाबू सना (Buchi Babu Sana) के डायरेक्शन में बनीं रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा और एक्शन फिल्म 'पेड्डी' की कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है. फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी करोड़ों में कमाई कर रही है. तो चलिए जानते हैं 14वें दिन फिल्म (Peddi Box Office Collection Day 14) की कमाई कितनी रही.

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Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

ओपनिंग डे से ही 'पेड्डी' शानदार कलेक्शन कर रही है. वहीं अब इसके 14वें दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण और जान्हवी कपूर (Ram Charan And Janhvi Kapoor Movie) स्टारर मूवी 'पेड्डी' ने 14वें दिन 2.45 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 9.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 4.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 13- 3.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 14- 2.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 226.00 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 267.75 करोड़ रुपए
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 320.20 करोड़ रुपए

Peddi का कुल बजट और स्टारकास्ट

बुची बाबू सना और राम चरण-जान्हवी कपूर की पैन-इंडिया मूवी 'पेड्डी' का कुल बजट करीब 350 करोड़ रुपए है. 14वें दिन के कलेक्शन के मुताबिक, फिल्म अपने बजट के काफी करीब पहुंच गई हैं. हालांकि, इसे अपना बजट निकालने के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी. इस भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येन्दु शर्मा, बोमन ईरानी और रवि किशन जैसे कई दिग्गज और बड़े कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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