Peddi Box Office Collection Day 15: बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की फिल्म का जलवा बरकरार, 15वें दिन बना डाला ये नया रिकॉर्ड

Peddi Box Office Collection: Ram Charan और Janhvi Kapoor की फिल्म Peddi ने बॉक्स ऑफिस पर 15वें दिन भी शानदार कमाई की है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 322 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है. साथ ही इसने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी कर लिया है.

'पेड्डी' के नाम एक और रिकॉर्ड

Peddi Box Office Collection Day 15: राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और 15वें दिन भी इसका तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'पेड्डी' (Peddi) ने अपनी शानदार कमाई से कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें अब एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ने 15 दिनों में कुल कितनी कमाई (Peddi Box Office Collection Day 15) की है और इसने 15वें दिन कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

12 दिनों के अंदर मारी 300 करोड़ क्लब में एंट्री

बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी राम चरण-जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' रिलीज के बाद से ही दुनियाभर में बेहतरीन कमाई कर रही है. 12 दिनों के अंदर 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इस मूवी के अब 15वें दिन के कलेक्शन (Peddi Box Office Collection Day 15) की रिपोर्ट सामने आ गई है, जो काफी इम्प्रेसिव है. तो चलिए इसकी अब तक की कुल कमाई के बारे में जातने हैं.

Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन ही दुनियाभर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली 'पेड्डी' ने 15वें दिन 2.00 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है. रिलीज के 15 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करना अपने आप में ही खास बात है.

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 9.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 4.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 13- 3.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 14- 2.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 15- 2.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 228.00 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 270.05 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 322.65 करोड़ रुपए

Peddi ने 15वें दिन बनाया नया रिकॉर्ड

आपको बता दें कि, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वहीं अब 15 दिन तक के कमाई के आंकडे़ सामने आने के बाद इसके नाम साल 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड भी हो गया है. इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनियाभर में 322 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

Peddi का कुल बजट और स्टारकास्ट

बुची बाबू सना और राम चरण-जान्हवी कपूर की पैन-इंडिया मूवी 'पेड्डी' का कुल बजट करीब 350 करोड़ रुपए है. 15वें दिन के कलेक्शन के मुताबिक, फिल्म अपने बजट के काफी करीब पहुंच गई हैं. हालांकि, इसे अपना बजट निकालने के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी. इस भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येन्दु शर्मा, बोमन ईरानी और रवि किशन जैसे कई दिग्गज और बड़े कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…