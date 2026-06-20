Peddi Box Office Collection Day 16: बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही 'पेड्डी', 16वें दिन बनी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

Peddi Box Office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने 16 दिनों में 324.65 करोड़ रुपए की कमाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है. आइए जानते हैं 16 तक फिल्म ने कितनी कमाई की और इसका बजट क्या है.

'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16

Peddi Box Office Collection Day 16: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का, जो रिलीज के दो हफ्ते बाद भी ऐसी रफ्तार से दौड़ रही है कि, बड़े-बड़े रिकॉर्ड पीछे छूटते जा रहे हैं. 16वें दिन भी फिल्म की कमाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के साथ 'पेड्डी' ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है. दर्शकों के जबरदस्त प्यार और मजबूत वर्ड-ऑफ माउथ के दम पर यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती नजर आ रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, इसने अब तक कुल कितनी कमाई कर ली है.

Peddi का अब तक का कुल कलेक्शन

राम चरण और जान्हवी कपूर की पैन इंडिया फिल्म 'पेड्डी' 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. मूवी को रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके ये बढ़िया कमाई कर रही हैं. वहीं अब इसके 16वें दिन के कलेक्शन (Peddi Box Office Collection Day 16) के आंकड़े सामने आ चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पेड्डी' ने अब तक कुल 324.65 रुपए की कमाई कर ली है.

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 9.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 4.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 13- 3.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 14- 2.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 15- 2.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 16- 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 229.75 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 272.05 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 324.65 करोड़ रुपए

Peddi ने 16वें दिन बनाया ये रिकॉर्ड

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' जब से रिलीज हुई है, तभी से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़ हैं, वहीं 16वें तक इसने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है. दरअसल, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पेड्डी' ने अब तक कुल 324.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ये साउथ सिनेमा की 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

कितना है 'पेड्डी' का बजट?

आपको बता दें कि, बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी इस स्पोर्ट्स एक्शन-ड्रामा फिल्म को 350 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है और 16 दिनों के अंदर इस मूवी ने 324 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली हैं. हालांकि, अभी भी ये अपना बजट नहीं निकाल पाई है, लेकिन काफी करीब पहुंच गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…