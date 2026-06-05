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Peddi Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन भी तेजी से आगे बढ़ी 'पेड्डी', Ram Charan की फिल्म पर नहीं पड़ा नई मूवीज का असर

Peddi Second Day Collection: साउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पर नई रिलीज हुई मूवीज का असर नहीं पड़ा है. उनकी फिल्म ने दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई की है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 5, 2026 9:45 PM IST
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पेड्डी ने दूसरे दिन बंपर कलेक्शन किया.

Peddi Box Office Collection: साउथ इंडस्ट्री एक्टर राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) ने रिलीज होते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि ये लगातार अच्छी कमाई करने वाली है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर बंपर कलेक्शन किया था. फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा तो वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने दूसरे दिन भी अपनी कमाई की तेज रफ्तार को जारी रखा है. सिनेमाघरों में शुक्रवार को अन्य मूवीज भी रिलीज हुई हैं. इसके बावजूद मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने दो दिनों कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'पेड्डी' ने अब तक कर लिया इतना कलेक्शन

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और इसका अंदाजा एडवांस टिकट बुकिंग से लगाया जा सकता है. फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की 51 करोड़ रुपये जोड़े थे. वहीं, ने राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने पेड प्रीव्यू से 18.50 करोड रुपये की कमाई कर ली थी. फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छा कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' दूसरे दिन यानी शुक्रवार को रात 10 बजे तक 22.77 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन 92.27 करोड़ रुपये हो गया है. इस तरह से ये फिल्म 100 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार हो गया था.

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फिल्म 'पेड्डी' के सामने दूसरी मूवीज पड़ीं फीकी

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के बॉक्स ऑफिस पर जलवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी मूवीज के सिनेमाघरों में होने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. गौरतलब है कि 5 जून को दो बॉलीवुड मूवीज 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' रिलीज हुई है. वहीं, पहले से ही साउथ इंडस्ट्री की दो मूवीज 'दृश्यम 3' और 'ब्लास्ट' पड़े पर्दे पर डटी हुई हैं. इस तरह से कहा जा सकता है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की लोगों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म 'पेड्डी' को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है और इसमें राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा भी काम कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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