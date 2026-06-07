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Peddi Box Office Collection Day 3: विवादों के बीच तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' का जलवा, थिएटर्स में हुई नोटों की बरसात

Peddi Box Office Collection Day 3: राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर 'पेड्डी' एक हाई-ऑक्टेन स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है. रिलीज के बाद फिल्म अब विवादों में आ गई है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आई

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By: Shreya Pandey | Published: June 7, 2026 6:32 AM IST
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'पेड्डी' ने कितनी की कमाई

Peddi Box Office Collection Day 3: साउथ के मेगास्टार राम चरण और बॉलीवुड की धड़कन जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स-एक्शन-ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. हालांकि 4 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन इस बात का फिल्म की कमाई पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा. फैंस अपनी पसंदीदा स्टारकास्ट को देखने के लिए थिएटर्स में भारी तादाद में उमड़ रहे हैं, जिससे फिल्म की कमाई रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है.

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ओपनिंग डे से ही रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत

फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के पहले ही दिन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए 50 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस किया था. इस बंपर ओपनिंग ने हालिया रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसके बाद दूसरे दिन भी राम चरण की लोकप्रियता का जादू बरकरार रहा और फिल्म ने बेहद मजबूत पकड़ बनाते हुए 26.90 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया.

तीसरे दिन की कमाई

अब फिल्म के तीसरे दिन यानी वीकेंड की शुरुआती रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है. मशहूर बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट 'सैकनिल्क' के आंकड़ों के अनुसार, 'पेड्डी' ने अपने तीसरे दिन भी थिएटर्स में अपनी धाक जमाए रखी और लगभग 28.85 करोड़ रुपये की जोरदार कमाई की. इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है.

कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को दी मात

अपनी इस धुआंधार कमाई के साथ 'पेड्डी' ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की हालिया स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लाइफटाइम कलेक्शन को काफी पीछे छोड़ दिया है. आपको बता दें कि 'चंदू चैंपियन' ने भारत में कुल मिलाकर 63.57 करोड़ रुपये का नेट लाइफटाइम कलेक्शन किया था, जिसे 'पेड्डी' ने महज तीन दिनों में ही मटियामेट कर दिया.

रीजनल भाषाओं और हिंदी वर्जन का हाल

अगर भारत में इसके कुल घरेलू कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा अब 125.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. भाषा के आधार पर देखें तो फिल्म को सबसे बड़ा रिस्पॉन्स इसके ओरिजिनल तेलुगु वर्जन से मिला है, जिसने अकेले 25.60 करोड़ रुपये बटोरे. वहीं, हिंदी बेल्ट में भी राम चरण का क्रेज साफ दिख रहा है, जहां फिल्म ने 2.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके अलावा तमिल में 25 लाख और कन्नड़ वर्जन में फिल्म ने 17 लाख रुपये का कारोबार किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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