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Peddi Box Office Collection Day 3: जान्हवी कपूर के विवादों के बावजूद बुलेट की रफ्तार से भाग रही 'पेड्डी', तीसरे दिन कितना रहा कलेक्शन?

Peddi Box Office Collection: जान्हवी कपूर के रोल पर मचे बवाल के बीच राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. महज 3 दिनों में ही इसने भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 6, 2026 9:36 PM IST
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'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

Peddi Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का चलना या न चलना आमतौर पर उसके रिव्यू तय करते हैं, लेकिन जब फिल्म के साथ कोई बड़ा विवाद जुड़ जाए, तो थिएटर्स के बाहर दर्शकों की कतारें दोगुनी हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के साथ भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक तरफ सोशल मीडिया पर पर जान्हवी के किरदार को लेकर विवादों का बवंडर उठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही है. कंट्रोवर्सी के शोर के बीच भी इस पिक्चर ने ऐसा गदर मचाया कि महज तीन दिनों के भीतर ही 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया. वहीं अब इसके तीसरे दिन की कलेक्शन (Peddi Box Office Collection) सामने आए हैं.

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जान्हवी कपूर के विवाद का 'पेड्डी' को मिला फायदा?

गौरतलब है कि, 4 जून 2026, गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' में एक्ट्रेस के रोल को ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है. लेकिन इसी बीच फिल्म के कलेक्शन के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि, एक्ट्रेस के रोल विवाद ने इसे और भी ज्यादा हाइप दे दी और अब सिनेमाघरों में मूवी और जान्हवी के विवादित किरदार को देखने के लिए थिएटर्स के बाहर कतारें लगने लगी हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितने (Peddi Box Office Collection Day 3) का कारोबार किया.

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पेड्डी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' ने शानदार ओपनिंग कर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक तहलका मचा दिया. 'पेड्डी' ने तो पहले दिन के कलेक्शन में 'धुरंधर' को भी पटखनी दे दी थी और दुनियाभर में ओपनिंग डे पर ही राम चरण की मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी. हालांकि, धीरे-धीरे इसके कलेक्शन में गिरावट देखी गई, बावजूद इसके ये हैरान करने वाली कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पेड्डी' ने तीसरे दिन 16.51 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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Day 1- 69.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन (पेड प्रीव्यू मिलाकर)
Day 2- 26.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 16.51 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 112.91 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 133.97 करोड़ रुपए

3 दिनों में मारी 100 करोड़ क्लब में एंट्री

गौरतलब है कि, वर्ल्डवाइड कलेक्शन के हिसाब से 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी, लेकिन अब मूवी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पेड्डी' ने महज 3 दिनों में ही भारत में कुल 112.91 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 133.97 करोड़ रुपए हो चुका है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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