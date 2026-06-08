Peddi Box Office Collection Day 4: 'पेड्डी' की संडे को लगी लॉटरी, वीकेंड पर राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने उड़ाया गर्दा

Peddi Box Office: राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने महज 4 दिनों के ओपनिंग वीकेंड में भारत में 157 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है.

'पेड्डी' का संडे धमाका

Peddi Box Office Collection Day 4: साउथ सिनेमा के ग्लोबल स्टार राम चरण और बॉलीवुड ब्यूटी जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर आते ही आग लगा दी है. बीते गुरुवार, 4 जून को रिलीज हुई फिल्म 'पेड्डी' को लेकर दर्शकों के बीच जो दीवानगी थी, वह अब बॉक्स ऑफिस के कमाई में साफ नजर आ रही है. तगड़े क्लैश के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है.

संडे को बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल

फिल्म को गुरुवार को रिलीज होने का पूरा फायदा मिला, जिससे इसे 4 दिनों का एक लंबा वीकेंड मिल गया. 'सैकनिल्क' के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को छुट्टी का फायदा उठाते हुए 'पेड्डी' ने थिएटर्स में जबरदस्त फुटफॉल दर्ज किया और 31.90 करोड़ का बंपर कलेक्शन कर डाला. इस संडे ब्लास्ट के साथ ही फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकाॅर्ड बना दिया है.

चार दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'पेड्डी' ने पेड प्रीव्यूज से ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी. चार दिनों के सफर के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 157.15 करोड़ तक जा पहुंचा है. फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो 'पेड्डी' ने 200 करोड़ के क्लब को बहुत पीछे छोड़ते हुए 229.02 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है. यह आंकड़े साफ बता रहें हैं कि राम चरण का स्टारडम देश के साथ विदेशों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है.

वरुण और बॉबी देओल की फिल्मों को पछाड़ा

'पेड्डी' की यह कामयाबी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसे सीधी टक्कर मिल रही थी. शुक्रवार को सिनेमाघरों में वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर' जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हुईं. इन दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद, 'पेड्डी' की कमाई की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा और इसने बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट करना जारी रखा.

क्यों पसंद आ रही है 'पेड्डी'?

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म की स्टार कास्ट बेहद दमदार है. फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर की फ्रेश केमिस्ट्री के अलावा बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा और कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.