Peddi Box Office Collection Day 4: फर्स्ट वीकेंड पर 150 करोड़ी हुई 'पेड्डी', फिल्म ने संडे को किया जबरदस्त कलेक्शन

Peddi Box Office Collection: राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) बीते गुरुवार यानी 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. ये फिल्म जैसे ही बड़े पर्दे पर पहुंची कि लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'पेड्डी' की कमाई से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है. राम चरण की फिल्म ने संडे के बंपर कलेक्शन किया और ओपनिंग वीकेंड पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.
फिल्म 'पेड्डी' ने चार दिनों में कर ली इतनी कमाई
पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये
पहला दिन- 51.00 करोड़ रुपये
दूसरा दिन- 26.90 करोड़ रुपये
तीसरा दिन- 28.85 करोड़ रुपये
चौथा दिन- 31.88 करोड़ रुपये
कुल कमाई - 157.15 करोड़ रुपये