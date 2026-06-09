Peddi Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में राम चरण की फिल्म पास हुई या फेल? 5वें दिन ‘पेड्डी’ ने सिनेमाघरों में मचा तहलका

Peddi Box Office Collection Day 5: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा के पांचवें दिन के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं.

मंडे टेस्ट में ‘पेड्डी’ का कैसा रहा हाल?

Peddi Box Office Collection Day 5: ग्लोबल स्टार राम चरण के लिए 'आरआरआर' की सफलता के बाद का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म 'गेम चेंजर' बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी फैंस को उम्मीद थी. करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद, राम चरण ने एक बार फिर पैन-इंडिया फिल्म 'पेद्दी' के जरिए सिनेमाघरों में दस्तक दी है. इस स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, जिससे यह साफ पता चलता है कि राम चरण का स्टारडम आज भी बरकरार है.

चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर राज

4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'पेद्दी' को दर्शकों और क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिला. फिल्म ने अपने शुरुआती चार दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और हर दिन नोटों की बारिश की. वीकेंड पर फिल्म को देखने के लिए थियेटरों में भारी भीड़ उमड़ी. लेकिन असली चुनौती सोमवार यानी 'मंडे टेस्ट' की थी, जिस पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हुई थीं. अक्सर फिल्में वीकेंड पर तो कमाल कर जाती हैं, लेकिन सोमवार आते ही उनकी कमाई का ग्राफ नीचे गिर जाता है.

मंडे टेस्ट में कैसा रहा हाल

सैकनिल्क (Sacnilk) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, निर्देशक बुच्ची बाबू सना की इस फिल्म को पांचवें दिन यानी पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा झटका लगा है. जहां रविवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये से ज्यादा का तूफानी कलेक्शन किया था, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा सिमटकर 12.05 करोड़ रुपये पर आ गया. हालांकि, वर्किंग डे होने के कारण कमाई में गिरावट आना लाजिमी है, लेकिन यह साफ है कि फिल्म वीकेंड जैसी रफ्तार को बरकरार रखने में नाकाम रही है.

'पेड्डी' का पांच दिनों का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये

पहला दिन- 51.00 करोड़ रुपये

दूसरा दिन- 26.90 करोड़ रुपये

तीसरा दिन- 28.85 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 32.15 करोड़ रुपये

पांचवा दिन- 12.05 करोड़ रुपये

क्या है 'पेद्दी' की कहानी?

फिल्म की कहानी को बेहद दमदार माना जा रहा है. यह कहानी एक ऐसे दिहाड़ी मजदूर (राम चरण) की है, जो क्रिकेट और कुश्ती में माहिर है. वह अपने इस हुनर का इस्तेमाल किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने उस गांव को कानूनी पहचान और अधिकार दिलाने के लिए करता है, जिसे सरकारी नक्शे पर कोई जगह नहीं मिली है. एक अनजाने गांव के हक के लिए लड़ी जाने वाली यह इमोशनल और एक्शन से भरपूर लड़ाई दर्शकों के दिलों को छू रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.