Peddi Box Office Collection Day 7: बॉक्स ऑफिस के किंग बने राम चरण! 7 दिनों में थिएटर्स में लगा दिया नोटों का सैलाब, जानें अब तक का कलेक्शन

Peddi Box Office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. मूवी लगातार अपनी कमाई से बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के रिकॉर्ड तोड़ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' की सूनामी!

Peddi Box Office Collection Day 7: ग्लोबल स्टार राम चरण (Ram Charan) की मेगा बजट मूवी 'पेड्डी' (Peddi) ने रिलीज के बाद सिनेमाघरों में जो तूफान उठाया था, उसने अब एक सुनामी का रूप ले लिया है. बॉक्स ऑफिस के सुल्तान बन चुके राम चरण के क्रेज के आगे इस हफ्ते हर रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. शुरुआती 6 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई के बाद फिल्म ने अपने 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर वो गदर मचाया है कि, बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्में भी पानी भरती नजर आ रही हैं. सिर्फ 7 दिनों में ही राम चरण और जान्हवी कपूरी (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' ने 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 7वें दिन कितने का कलेक्शन (Peddi Box Office Collection Day 7) किया.