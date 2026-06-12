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Peddi Box Office Collection Day 8: 'पेड्डी' के आगे टिक नहीं पा रही कोई फिल्म, आठवें दिन भी फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई

Peddi Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का जलवा कायम है. 8 दिनों में फिल्म ने शानदार कर लिया है और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को पीछे छोड़ दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 12, 2026 7:14 AM IST
Peddi Box Office Collection Day 8: 'पेड्डी' के आगे टिक नहीं पा रही कोई फिल्म, आठवें दिन भी फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई

'पेड्डी' ने की ताबड़तोड़ कमाई

Peddi Box Office Collection Day 8: साउथ सुपरस्टार राम चरण की स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. हालांकि, फिल्म की रफ्तार में शुरुआती वीकेंड जैसी जबरदस्त तेजी तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यह हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है. 4 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने ओपनिंग तो धमाकेदार की, लेकिन वर्किंग डेज आते ही इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई. इसके बाद भी 'पेड्डी' इस साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में मजबूती से बनी हुई है.

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बॉक्स ऑफिस पर जमाया सिक्का

विवादों और मिले-जुले रिव्यूज के बीच 'पेड्डी' ने कई बड़ी बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की ताजा कामयाबी की बात करें, तो इसने खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की हालिया फिल्म 'भूत बंगला' के लाइफटाइम डोमेस्टिक कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'भूत बंगला' को पछाड़ने के साथ ही राम चरण ने यह साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनका स्टारडम आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है.

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8 दिनों का कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट वेबसाइट Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'पेड्डी' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन 7.55 करोड़ का नेट बिजनेस किया था. वहीं, अब इसके आठवें दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. फिल्म ने आठवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6.30 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस आंकड़े को मिलाकर फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई अब 192.32 करोड़ तक पहुंच गई है. फिल्म अब 200 करोड़ के आंकड़े को छूने से बस चंद कदम ही दूर है. अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो विदेशों में भी राम चरण का जादू चल रहा है और फिल्म अब तक वर्ल्डवाइड 345 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

क्या है 'पेड्डी' की कहानी और स्टार कास्ट?

इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर बुची बाबू सना ने किया है. फिल्म में राम चरण के साथ लीड रोल में जाह्नवी कपूर और दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी अहम किरदारों में नजर आए हैं. कहानी की बात करें, तो 'पेड्डी' आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के एक छोटे और पिछड़े गांव के बैकड्रॉप पर बनी है. यह कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो खेल के दम पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और अपने गांव और लोगों के लिए सम्मान, बुनियादी हक और सुविधाएं हासिल करने की जंग जीतता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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