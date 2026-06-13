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Peddi Day 9 Collection: वर्किंग डे पर भी राम चरण का जलवा, 'पेड्डी' के 9वें दिन के कलेक्शन ने छुड़ाए बड़े-बड़ों के पसीने

Peddi Box Office Collection Day 9: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डेज पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. 9 दिनों में मूवी ने करोड़ों की कमाई कर ली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 13, 2026 8:30 AM IST
Peddi Day 9 Collection: वर्किंग डे पर भी राम चरण का जलवा, 'पेड्डी' के 9वें दिन के कलेक्शन ने छुड़ाए बड़े-बड़ों के पसीने

Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

Peddi Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर देखा जाता है कि, पहले वीकेंड के बाद बड़ी-बड़ी फिल्मों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) की रिलीज को दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, बावजूद इसके फिल्म का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है. आम तौर पर सुस्त रहने वाले वर्किंग डेज में भी 'पेड्डी' थिएटर्स में नोटों की बारिश कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन बीते चुके हैं और 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आए हैं, जिसमें कलेक्शन के आंकड़े देख क्रिटिक्स का भी माथा घूम जाएगा. तो चलिए जानते हैं राम चरण स्टारर मूवी ने 9वें दिन कितने का कलेक्शन (Peddi Box Office Collection Day 9) किया.

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'पेड्डी' को बॉक्स ऑफिस पर किसका फायदा मिला?

साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार राम चरण के नाम 'ध्रुवा', 'मगधीरा', 'रंगस्थलम' और 'आरआरआर' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं. वहीं अब इस लिस्ट में उनकी हालिया रिलीज मूवी 'पेड्डी' का नाम भी शामिल हो गया है. इस पिक्चर का हाईप रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसका इसे ओपनिंग डे पर भरपूर फायदा मिला. हालांकि, अब इसे रिलीज हुए 9 दिन बीत चुके हैं ऐसे में आइए जानते हैं कि, 'पेड्डी' ने 9वें दिन कितने का कारोबार किया और अब तक कुल कितनी कमाई कर चुकी है.

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Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 जून 2026 को रिलीज हुई 'पेड्डी' दुनियाभर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं. वहीं इसने दूसरे शुक्रवार यानी 9वें दिन 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वर्किंग डे में इतनी ज्यादा कमाई करना अपने आप में ही बड़ी बात है.

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 198.70 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 235.98 करोड़ रुपए
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 286.38 करोड़ रुपए

बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से है मुकाबला

आपको बता दें कि, 4 जून 2026 को राम चरण की 'पेड्डी' अकेले रिलीज नहीं हुई थी. इसके अलावा इस दिन वरुण धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर' से सामना हुआ. वहीं बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की 'करुप्पू', मोहनलाल की 'दृश्यम 3' और अर्जुन सरजा की 'ब्लास्ट' पहले से ही कब्जा जमाए बैठी है. ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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