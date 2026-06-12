Peddi Box Office Collection Day 9: 'पेड्डी' सिनेमाघरों में दिखा रही कमाल, Ram Charan की फिल्म ने कर ली इतनी कमाई

Ram Charan Movie Box Office Collection: फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को भी अच्छी कमाई की है. इससे पता चल रहा है कि साउथ एक्टर राम चरण का सिनेमाघरों में कमाल कम नहीं हुआ है.

फिल्म पेड्डी 200 करोड़ रुपये कमाने वाली है.

Peddi Box Office Collection Day 9: साउथ सिनेमा के एक्टर राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का धमाल लगातार देखने को मिल रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैर जमा दिए हैं. फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है. यहां तक कि फिल्म ने 12 जून यानी शुक्रवार को भी जबरदस्त कलेक्शन किया है जबकि सिनेमाघरों में 6 नई मूवीज रिलीज हुई हैं. इस तरह से राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पर कोई दूसरी मूवी ज्यादा असर नहीं डाल पा रही है. ये फिल्म जल्द 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन के क्लब में शामिल होने वाली है. फिल्म की जिस तरह से कमाई हो रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है 200 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा 10वें दिन पार हो जाएगा. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'पेड्डी' को हिंदी बेल्ट में भी मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

पॉपुलर स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को साउथ के अलावा हिंदी बेल्ट में ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को अगले दिन से ही यानी 5 जून से वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है और बॉबी देओल की फिल्म बंदर से टक्कर मिलने लगी थी. इसके बावजूद फिल्म ने पैर जमा दिए, जिसका नतीजा अभी भी देखने को मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने शुक्रवार को रात 10 बजे तक 3.61 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 197.16 करोड़ रुपये जोड़ लिया था. ये फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने के करी पहुंच गई है.

फिल्म 'पेड्डी' की 9 दिनों की कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये

दिन 1- 51.00 करोड़ रुपये

दिन 2- 26.90 करोड़ रुपये

दिन 3- 29.10 करोड़ रुपये

दिन 4- 32.15 करोड़ रुपये

दिन 5- 12.35 करोड़ रुपये

दिन 6- 9.70 करोड़ रुपये

दिन 7- 7.55 करोड़ रुपये

दिन 8- 6.30 करोड़ रुपये

दिन 9- 4.15 करोड़ रुपये (रात 10 बजे तक)

अब तक की कमाई - 197.70 करोड़ रुपये

फिल्म 'पेड्डी' की कमाई पर नहीं पड़ा ज्यादा असर

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की बीते दिन यानी 8वें दिन की कमाई की अपेक्षा 9वें दिन कुछ कम कमाई हुई है. इसका कारण है कि सिनेमाघरों में 6 मूवीज का रिलीज होना है. हालांकि, 9 दिन पहले रिलीज हुई राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है. बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के अलावा जाह्नवी कपूर बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार भी नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.