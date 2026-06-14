Peddi Box Office Collection Day 11: 'पेड्डी' ने संडे को हिलाया बॉक्स ऑफिस, फिल्म के कलेक्शन देख गदगद होंगे मेकर्स

Ram Charan Movie Collection: एक्टर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने संडे को जबरदस्त कलेक्शन लिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म पेड्डी ने दूसरे रविवार को इतना कलेक्शन किया है.

Peddi Box Office Collection Day 11: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इस फिल्म ने 10वें दिन यानी शनिवार को 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म ने रविवार को छुट्टी का फायदा उठाया और बंपर कमाई की है. इससे पता चल रहा है कि बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'पेड्डी' ने कर लिया कितना कलेक्शन?

राम चरण और जाह्नवी कपूर फिल्म 'पेड्डी' में पहली बार साथ में नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल किया है. फिल्म की कमाई इस बात की गवाही दे रहे हैं. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने रविवार को अच्छी कमाई की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, ने रिलीज के बाद 10वें दिन 9.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म ने अब तक 216 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म को रविवार की छुट्टी का फायदा मिला है. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार हो गया है और अब तक 307.98 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इस फिल्म की कमाई ने मेकर्स को खुश कर दिया है.

फिल्म 'पेड्डी' का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये

दिन 1- 51.00 करोड़ रुपये

दिन 2- 26.90 करोड़ रुपये

दिन 3- 29.10 करोड़ रुपये

दिन 4- 32.15 करोड़ रुपये

दिन 5- 12.35 करोड़ रुपये

दिन 6- 9.70 करोड़ रुपये

दिन 7- 7.55 करोड़ रुपये

दिन 8- 6.30 करोड़ रुपये

दिन 9- 5.15 करोड़ रुपये

दिन 10- 8.10 करोड़ रुपये

दिन 11- 9.20 करोड़ रुपये

अब तक की कमाई - 216.00 करोड़ रुपये

फिल्म 'पेड्डी' का इतना है बजट

बताते चलें कि राम चरण और जाह्नवी कपूर फिल्म 'पेड्डी' का बजट 325 करोड़ से 350 करोड़ रुपये है. इस तरह से अभी फिल्म को और कमाई करनी होगी. हालांकि, फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बजट को निकाल लेगी. राम चरण और जाह्नवी कपूर फिल्म 'पेड्डी' के सामने कई मूवीज रिलीज हुई लेकिन इसकी कमाई पर कुछ असर नहीं पड़ा है. इससे समझा जा सकता है कि फिल्म अभी और सिनेमाघरों में टिकने वाली है. हालांकि, ये देखने वाली होगी कि कब तक चलेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.